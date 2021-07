Familias reclaman que por falta de agua una escuela debió suspender las clases

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 49 de Altos de San Lorenzo se mostró en alerta y preocupada ante la falta de presión en la red de agua que obligó a suspender las clases presenciales, motivo por el que elaboraron una carta y una junta de firmas que será destinada a la empresa ABSA para que brinde una solución.

“Es un gran problema, no hay caudal de agua en la red y no hay abastecimiento en los tanques, por eso los chicos no tienen clases. Es algo que padecemos hace años, no solo en la escuela sino en todo el barrio. Por eso esperamos una solución y respuesta inmediata porque queremos que los chicos puedan tener continuidad en las clases al regreso de las vacaciones de invierno”, dijo a diario Hoy, Roxana, abuela de dos estudiantes que concurren al establecimiento.

Días atrás, en la escuela se pudo concluir una obra de instalación de una cisterna, pero al no haber presión de agua los tanques están vacíos. La escuela, ubicada en 137 y 86, cuenta con una matrícula de 337 alumnos y comparte edificio con la Primaria N° 72 y el Jardín de Infantes N° 972.

“Las autoridades de la Secundaria hace rato vienen con los reclamos porque hace años venimos con el problema del agua y con el paso del tiempo se agudizó más el problema; la situación no da para más, no se puede volver a clases y la verdad es lamentable la situación”, dijo a este multimedio, Nancy, madre de un estudiante.

En ese orden, la vecina agregó que realizaron reuniones para definir la junta de firmas porque “hace rato están con los reclamos para arreglar de una vez por todas la escuela, no se hacen presentes las autoridades de ABSA y necesitamos de una solución, y es un problema que afecta a los vecinos del barrio también”.