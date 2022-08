Fitness y ejercicio físico en qué se diferencian y cuál conviene más

"Ambas son maneras de ejercitarse, pero diferentes en varios aspectos”, dice el entrenador personal Matías Bruno, quien es profesor de Educación Física recibido en la UNLP, al hacer una comparativa entre el entrenamiento físico y lo fitness. “Hay que hacer una diferencia que es importante a la hora de la alimentación, del ejercicio, pero sobre todo de lo que se espera o las expectativas que guarda la persona que practica una actividad física normal o una rutina de entrenamiento normal, con aquellas que abrazaron al fitness” continuó explicando en diálogo con diario Hoy.

“Un cuerpo que sigue una buena dieta es un cuerpo bien nutrido, que obtiene más resistencia que lo lleva también a tener más energía y fuerza muscular, que complementando todo esto con ejercicio físico, obtendrá buenos resultados a nivel salud y físicamente, si sigue una rutina al pie de la letra. Claro que tendrá grandes resultados a nivel corporal, pero no serán los mismos que con el fitness, pero este otro tipo de entrenamiento lleva más tiempo, es más riguroso con todo y exigente sobre todo”, destacó.

¿Qué es el fitness?

Una de las bases del entrenamiento fitness son los nutrientes, ya que genera un cuerpo con energía, resistencia al ejercicio, fuerza muscular y equilibra el cuerpo. En este caso, la prioridad tiene que ser una buena motivación en mejorar, el aporte de nutrientes y el entrenamiento.

Bruno explica un poco sobre esta alimentación en la que se hace hincapié: “No puede la dieta ser restrictiva de ninguna manera, porque lo que se persigue con este tipo de entrenamientos es equilibrar con los alimentos como una de sus bases. Además, no hay que olvidarse que las restricciones generan ansiedad por el hecho de que simplemente no se puede y que, sobre todo, los cambios se verán con el paso de los meses, no son inmediatos, porque lo que se persigue no es la inmediatez sino una mejor calidad de vida a través de la alimentación y el ejercicio. Los buenos hábitos hacen a los resultados físicos”.

Tipos de ejercicios fitness

“Una de las cosas que quedó de la pandemia, cuando se empezaron a reabrir algunas cosas pero no los gimnasios, es el entrenamiento al aire libre y en grupos reducidos. Lo aeróbico ahí tomo mucha relevancia porque además no podíamos intercambiar mucho los elementos que usábamos”, dice Bruno y continúa: “El HIIT es uno de los entrenamientos que más me gustan y que para mí más resultado dan, pero es duro. HIIT son las siglas en inglés para High Intensity Interval Training (Entrenamiento de Intervalos de Alta Densidad)”. Dicho entrenamiento funciona para mejora la resistencia y quemar grasa de manera efectiva, porque aumenta la capacidad del cuerpo para oxidar tanto la glucosa como la grasa.

Bruno explica que también se puede ejercitar sin pesas de ningún tipo y utilizando el cuerpo como carga de peso. Este “entrenamiento con peso” es similar al de la antigua calistenia. Por último, dio una recomendación personal: “Además de esto, conozcan el yoga, abrácenlo, porque esa es la verdadera unión entre el cuerpo y la mente, que va a ayudar muchísimo en cualquier etapa del entrenamiento”.