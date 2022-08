Vecinos de Barrio Norte reclaman hace una semana a ABSA

Una vez más, en esta zona de la ciudad, precisamente en la esquina de 11 y 42, mantuvo en jaque a los vecinos ya que la colectora está tapada, esto provoca que los desagües estén colapsados.

“Nos entran desechos en los baños y en las rejillas y por sobre todas as cosas que no podemos utilizar el agua como corresponde. Debido a este problema llamamos a la empresa ABSA pidiendo que por favor mande al camión para que destapen. Dijeron que iban a venir, pero no vinieron. Estamos desesperados ante una falta inminente de respuestas, no se puede vivir así”, explicó un frentista afectado.

Este no fue el único inconveniente si no que una pérdida de agua ganó protagonismo en otra parte en este caso en la calle 8 de Berisso, que marca la continuidad de la 64 con la vieja numeración de La Plata, se juntó mucha agua entre 130 y 134, por lo que ante la interrupción de circulación en la avenida 60 (ver aparte), el tránsito fue tan intenso como peligroso por los autos que se fueron patinando al intentar frenar en su intento de ir o venir desde La Plata hacia Berisso o desde Berisso hacia la capital provincial.

Caos en la avenida del Petróleo

Como consecuencia de la descarta de un enorme camión con combustible en la puerta 1 de la destilería de YPF, ayer durante tres horas se mantuvo cortada la circulación en la denominada “avenida del Petróleo”, que no es más que la continuidad de la 60 en dirección hacia Berisso.

Recién después de las 12 el tránsito empezó a normalizarse, aunque de todos modos siguen los trabajos en uno de los carriles de circulación en el lugar.