Preocupación por el estado del Bioparque

"Faltan cámaras de seguridad y un centro de monitoreo para cuidar las especies”, indicó Daniel Brichetti, participante de la ONG ambientalista “CEPA” y exdirector del Bioparque ubicado en av. Iraola al 243, en diálogo con diario Hoy. Respecto al robo de la mona capuchina llamada “Mecha” en estos días, expresó que hay un alambrado roto que le informaron que por allí podría haber sido sustraída.

“Es un tema seguridad. Se declaró el estado de emergencia ambiental en la ciudad y el Bioparque no se ha mejorado nada”. Brichetti, comentó que la readaptación del exzoológico fue uno de los primeros proyectos de la gestión, pero que el tema de transferir a los animales y cambiar la perspectiva de zoológico a espacio ecológico y sustentable, no está pasando.

Respecto a la unidad de diferentes organizaciones que trabajan la temática, el ambientalista mencionó que construyeron el “Consejo Ambiental Platense (CAP)”, el cual lo integran 12 ONG de la ciudad. El CAP, presentó proyectos como el de “plástico de un solo uso” y tienen varias iniciativas para presentar en el Consejo Deliberante.

El objetivo de esta organización entre agrupaciones ecológicas es “trabajar en conjunto para asesorar y que cada ONG no esté haciendo una actividad por separado, sino que podamos aunar fuerza y generar este cambio que se necesita”. Dentro de los proyectos se encuentra un centro de monitoreo climático el cual comentó es una herramienta que están utilizando en otros países.

Asimismo, expresó la necesidad de pensar la movilidad sustentable, y la incorporación de paneles solares para utilizar en el Parque Ecológico, ya que es un lugar ideal para que puedan desarrollar sus actividades, mostrarlas y hacerlas después el Bioparque.

El Consejo Ambiental Platense

“Nosotros tenemos entre 15 y 20 proyectos para los platenses como lo es el de La ciudad de los 15 minutos, que tiene por objetivo en materia de movilidad, que la ciudad sea de fácil acceso”, comentó. Esto, según formuló, materializa la posibilidad de dejar de utilizar carbono y que el traslado sea a través de bicicleta o caminando. Sobre esta iniciativa expresó que: “No es una idea nuestra, sino que se hizo en París y se está utilizando en varias ciudades más”.

La filtración de aguas cloacales también son una temática dentro de su agenda: “Pensamos que tenga un sistema de filtración de la lluvia antes de llegar a la cloaca por intermedio de plantas, y de ahí un sistema hídrico que ya está pensado”. Focalizó nuevamente en que no inventaron nada, sino que “está todo en Washington, cada esquina tiene un cerco, una planta o algo para poder purificar el agua”.

Respecto a las futuras acciones, manifestó que están yendo al Concejo Deliberante, puntualmente a la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, aseguró que tienen pensado movilizarse hacia el Parque Ecológico: “Y ahora con esto de los animales al Bioparque nos parece importante poder visibilizar los problemas a la municipalidad, a la que fuimos en varias oportunidades y no tuvimos respuesta”.

“El gobierno municipal nunca nos atendió y no aceptó ni siquiera los proyectos”, continuó. En este sentido, opinó también que el desinterés es generalizado en cuanto a la temática ambiental, porque, por ejemplo, “las cooperativas que manejan el sistema de recolección de basura son imprescindibles, son los primeros protectores ambientales del mundo. En todas las ciudades se les da una importancia enorme, acá no le dan uniforme, no le dan guantes, no hay estadísticas, no hay nada porque la municipalidad con el Ceamse trabaja sin estadística y sin datos”.

Daniel, finalmente, reflexionó sobre la importancia de cuidar a los promotores ambientales e instó a los responsables del cuidado del medio ambiente en la región a salir “de este estado de inacción permanente”.