Graves problemas con el agua en Berisso

Las familias de la localidad vecina, especialmente en 124 y 82, denunciaron que el agua de las canillas sale de color marrón y es totalmente intomable por los riesgos que conlleva para la salud de las personas, pero también de los animales.

“El problema viene desde la zona de calle 76 hasta 82. El suministro es para todos igual, hemos hecho las averiguaciones y desde la Usina Bosque vinieron a visitarnos porque tenemos problemas de agua. Estaba lavando los platos y salió así”, relató a diario Hoy Mónica, una de las vecinas afectadas.

La mujer marcó que además del abono mensual, invierte 800 pesos en filtros que duran una semana para poder tener agua en condiciones, lo que implica un doble gasto.

“Es óxido de las cañerías. Nos dijeron que no hay que tomarla, que compremos bidón, pero ni siquiera podemos lavar, se estropea la ropa. Quiero saber si me van a reintegrar el dinero de la ropa que me arruinaron”, reclamó la mujer.

Asimismo, recalcó que “tratan de mejorar el agua la potabilizan con cloro, pero eso es peor. Ya murieron cinco perros por el servicio en el barrio”. En ese plano, la frentista se preguntó qué pasará con la salud de quienes tomen ese líquido.

“Hace más seis años que sale así, no puede ser”, concluyó la vecina, molesta por el mal servicio público.