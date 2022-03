Hacia un mundo mejor donde la discriminación no exista

La línea telefónica 168, disponible para realizar denuncias sobre situaciones de discriminación, es el lazo que colocó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) para que la población en su totalidad pueda informar si le ocurre algún hecho discriminatorio. Luego de un año de activa la línea, el organismo informó que dónde se comenten más actos discriminatorios es en el sistema educativo.

“El motivo más denunciado es discapacidad (10,05%), que es el históricamente más denunciado en el organismo. Para este grupo, el Inadi es una herramienta importante de resolución de sus conflictos”, explica Demián Zayat, director de Asistencia a la Víctima

En el segundo lugar están los motivos de salud, a lo que el organismo atribuyó a los efectos de la pandemia.

Se destacó que comenzó a recibir denuncias de personas discriminadas por su entorno o en el ámbito laboral por haber padecido coronavirus, personal de salud maltratado por sus vecinos por estar en contacto directo con el virus, y mujeres embarazadas a las que no se les permitían estar acompañadas durante el parto por protocolo Covid-19.

Trabajadores del Hospital Policlínico San Martín dialogaron con diario Hoy sobre este tema.

Vanesa, de 27 años, y que hace cinco trabaja de enfermera, explicó cómo es un día de trabajo allí: “La verdad es mucho mejor para mí, porque este es un hospital que realmente cuenta con casi todo. Yo trabajé en varios del conurbano y la situación en cuanto a insumos es bastante mala. Me pasó de no tener gasas o solución fisiológica, que son cosas básicas”.

Tras esto, afirmó que atravesó la enfermedad de coronavirus y que no la pasó “tan mal porque estaba vacunada”.

A su vez, remarcó que sintió alguna situación discriminatoria hacia su persona por ese motivo: “Ahí trabajaba en Berazategui y, aunque no directamente, después de que lo tuve sentía como me esquivaban. No sé si eso llega a ser discriminación, pero si me he sentido a un lado algunas veces. Y después acá no me discriminaron porque tampoco saben mi historia. Lo que sí, como en todo los trabajos, un pequeño derecho de piso tenés que pagar”.