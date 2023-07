Hallaron huellas de dinosaurios en Río Negro

Un equipo de investigadores del Conicet logró descubrir huellas de dinosaurios de hace 95 millones de años, en la provincia de Río Negro. Las pisadas, pertenecientes a dinosaurios saurópodos, cuentan con marcas de la piel del costado y de la planta de los pies incluyendo, en un caso, marcas de garras. Las mismas fueron descubiertas en la localidad fosilífera conocida como La Buitrera, ubicada al noroeste de la provincia, y además confirmaron los expertos que poseen entre 30 y 75 centímetros de largo y entre 20 y 30 cm de profundidad.

Estas pisadas fueron descubiertas en el 2020, en el marco de una expedición paleontológica. Luego de la pandemia, los investigadores pudieron retomar el estudio, sumando a más personas. “Nuevamente en el terreno, los expertos pudieron observar que algunas huellas, que se encontraban hundidas en el barro, tenían una serie de marcas vinculadas a estructuras del pie o de la mano, que los especialistas suponen que son escamas. También se observaron los ángulos de ingreso y salida del pie, así como las marcas poligonales de las escamas de la planta del pie y, en un caso, las marcas de garras curvas y alargadas”, destaca el comunicado.

Si bien, como se mencionó previamente, pertenecen a dinosaurios saurópodos, no se pudo identificar aún si se tratan de titanosaurios o de rebaquisaurios, que son dos de los grupos que habitaban en aquel momento el área de La Buitrera. “Entendemos que se trata de saurópodos por la forma cilíndrica de las pisadas, así como por las marcas que dejó la garra en una de las huellas, ya que se trata de garras que se encuentran unidas y no separadas en dedos. Sin embargo, como no alcanzamos a precisar si el animal que dejó las huellas tenía tres o cuatro garras, no podemos saber si se trató de un titanosaurio o de un rebaquisaurio”, remarcó Sebastián Apesteguía, investigador del Conicet. Asimismo, agregó: “Estas huellas nos permiten no solo estudiar a los organismos que las dejaron, sino también el ambiente, los sedimentos, la humedad y la época del año en que ocurrieron los acontecimientos”.