Histórica nevada en Córdoba: ¿llegará la nieve a la ciudad?

Sorpresa en varias localidades del país. En la madrugada de ayer, una histórica nevada se registró en la provincia de Córdoba, la primera después de 14 años. Quienes se encontraban despiertos entre las cuatro y las cinco de la mañana fueron protagonistas de un espectáculo único.



Las maravillosas postales y videos fueron compartidos en las redes sociales. En medio de la pandemia, y en una de las provincias más golpeadas en los últimos días por los casos de coronavirus, el clima de alegría llegó de la mano del tiempo. También hubo copos de nieve en Villa Carlos Paz, Villa Allende y Alta Gracia.





“La nevada estaba anunciada como una probabilidad. Pero me sorprendí esta mañana cuando vi que estaba todo blanco. Lo que sí me llamó muchísimo la atención es que el fenómeno ocurre cada 14 años. Paso en 1993, luego en 2007 y ahora en 2021”, le dijo a diario Hoy Mariano Correa, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto y oriundo de esa localidad.

Sin embargo, Córdoba no fue el único lugar del país que apareció pintado de blanco en la mañana de ayer. En San Luis, el paisaje de nieve también se hizo presente y se suspendieron las clases.

Las nevadas comenzaron a las 23 del martes en la zona serrana y se extendieron al centro de la capital y los municipios aledaños.



La Red de Estaciones Meteorológicas de la provincia informó que este miércoles el clima continuará con cielo nublado, lloviznas y caída de nieve en la región centro y norte. “La temperatura es fría, con viento entre brisa y leve predominando del sector norte”, añadió el organismo. También se reportaron nevadas en distintas ciudades de Mendoza, La Rioja y San Juan.

¿Nevará en la ciudad?



La región también amaneció con temperaturas bajo cero y los especialistas advirtieron que el frío llegó para quedarse.



“En la zona de La Plata es muy poco probable las posibilidades de nevadas. Estamos bajo un sistema de alta presión. Sí hay un ingreso de aire del sur sostenido, va a estar durante varios días, las temperaturas van a ser bajas durante varios días, pero no hay suficiente humedad aquí en esta zona como para que se den precipitaciones y menos en forma de nieve”, le explicó a este multimedio Horacio Sarochar, meteorólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP.



El experto señaló que en las zonas de las sierras cordobesas puede seguir nevando en el día de hoy y quizás en alguna localidad del Interior de la provincia Buenos Aires, “pero es muy poco probable, está faltando el vapor de agua que genera la condensación y después la formación de cristales”.



El profesional aclaró que los pronósticos se realizan hasta siete días y no se puede saber con certeza cómo será el invierno. “En teoría podría llegar a darse alguna situación aunque es poco probable. Esta es una zona que no es de nevadas, la última fue en 2007 y antes de eso 100 años antes. La estadística no juega a favor”, completó.