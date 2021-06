Pedido y reclamo en La Plata: “Toman nota, pero nunca vienen”

En el sur de la Plata, en la localidad de Villa Elvira, una pareja de hermanos asegura que antes de que se decrete la pandemia en la Argentina, desde febrero del 2020, vienen reclamando por la reparación de una calle que históricamente estuvo asfaltada en el barrio El Palihue, pero con el correr de los años se fue deteriorando por el paso de camiones y autos.

Se trata de calle 118 bis entre 600 y 601, en una zona de La Plata en la que vive una enorme cantidad de personas.

“Comenzamos a reclamar antes de la pandemia, pero no viene nadie del Municipio. Tampoco hay luz. La calle está destruida. Antes era una calle asfaltada. Nosotros hicimos un reclamo en la delegación de 7 y 82, pero no vienen nunca”, expresó Alberto Gómez, hermano de una mujer que vive en esta cuadra en la cual resulta muy difícil poder ingresar, aún cuando no llueve desde hace varios días.

Cabe recordar que en esta zona de La Plata, otro grupo de vecinos había denunciado el abandono de calle 5 entre 600 y 602, en donde es prácticamente imposible. Allí vive Roma Gómez, la primera bebé que nació en La Plata en la madrugada del 1° de enero, y que de casualidad tiene el mismo apellido que el hermano de la vecina de 118 bis, a ocho cuadras de la zona.

Asimismo, los reclamos a la delegación de Villa Elvira también llegaron por el estado de calle 6, entre 99 y 600, todo en la misma zona, en donde los comerciantes tuvieron que ensayar una obra casera para lograr que deje de circular agua por la esquina ante la falta de obras oficiales y encabezadas por la empresa ABSA.

También fue un martes de asambleas en Tolosa

En la víspera del regreso a las clases presenciales, un grupo de vecinos de Tolosa tomó la posta y organizó una reunión a los fines de elaborar estrategias de reclamos y medidas para corregir la falta de iluminación, los problemas de inseguridad y de conectividad que vienen sufriendo en la zona.

El encuentro tuvo lugar en 116 y 531 y si bien se priorizó abordar los hechos recientes de inseguridad que se registraron en el barrio, la realidad es que hubo también otras demandas.

Este grupo de vecinos venía reclamando la presencia de personal del Ministerio de Seguridad en la zona, debido a que se habían sumado varios hechos delictivos sobre calle 116, la cual consideran una de las más afectadas por la delincuencia, ya que tiene salida hacia 532 y está próxima a 117, que es una válvula de escape hacia la zona del barrio El Churrasco y El Mercadito.