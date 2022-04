Insólito: un hombre fue operado por error en la rodilla equivocada

Un jubilado cordobés, de 72 años, debió pasar en dos ocasiones por el quirófano tras ser intervenido por error en la rodilla equivocada. Con una gran indignación, manifestó: "Hace siete meses que estoy así y no puedo hacer nada, no sirvo para nada".

En el 2021, el jubilado Tomás Córdoba fue sometido a una operación para realizar un cambio de prótesis, pero al salir de la sala fue anoticiado del grosero error de los médicos. Meses más tarde, regresó para realizarse el recambio de prótesis de fémur que resultó existoso.

Con el correr de los meses, el jubilado asegura que no puede ni arrodillarse, manejar el auto y ni si quiera ponerse zapatillas. "Me arruinaron la vida", confesó al medio cordobés Eldocetv.

“Prácticamente me quitaron la vida, no puedo hacer más nada y me tiene mal de la cabeza”, sentenció.