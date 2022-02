Jean Paul Sartre y el feminismo

De niño estuvo rodeado principalmente de mujeres: “Mi abuela y mi madres se ocupaban mucho de mí, y además, a mi alrededor, había únicamente niñas”. De tal suerte, para Jean Paul Sartre las mujeres fueron su entorno natural. De chico fue testigo de injusticias de género producidas en el seno familiar: “Yo sentía que mi abuela era oprimida por mi abuelo pero no me percataba completamente de ello. Mi madre, como viuda, era oprimida por sus padres. Lo percibía como si solo se tratara de casos particulares; como un defecto individual del hombre en cuestión, y la sumisión como un rasgo particular de esa mujer concreta”.

En su vínculo con Simone de Beauvoir comprendió que existían relaciones entre el hombre y la mujer que podían expresar la igualdad profunda de los sexos, y adquirió la certeza de que “la lucha de las mujeres contra los hombres es una lucha contra la opresión porque el hombre trata de encerrarla en una situación secundaria”.