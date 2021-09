Juntan firmas para sacar agua acumulada que formó un “arroyito” en 601 y 118 bis

Las secuelas de las dos semanas de lluvias que se registraron en la primera quincena de septiembre afectaron varias casas y vecinos de Villa Elvira, que en las últimas horas no dudaron en reportar la formación de una especie de “arroyito”, tal cual lo describieron, en la zona de 118 bis entre 600 y 601.

Allí, como consecuencia del agua que se acumuló por varios días sin Sol la semana pasada, la calle 118 bis quedó anulada para el tránsito, en una escena que también se repitió durante esta semana en la otra punta de La Plata, en la zona de 147 y 530.

“No vinieron nunca a hacer mejoras. Los que viven sobre la 118 bis prácticamente no pueden ni entrar ni salir con los autos porque quedó intransitable la cuadra. Parece que no hay soluciones. No se puede pasar más por esta calle y los vecinos se están quejando todos los días”, expresó uno de los frentistas.

Según le explicaron a diario Hoy, algunos vecinos de calle 118 bis ya empezaron a juntar firmas para elevar un pedido a la Delegación Municipal de Villa Elvira, con el propósito de lograr una mejora en la zona.

“No esperamos que nos llegue el pavimento, porque de eso todavía ni se habla. Pero sí que la dejen en condiciones como para poder caminar o circular con los autos o motos”, explicaron algunos vecinos en el lugar.