La Anmat prohibió nuevos artículos

La Anmat prohibió en la jornada pasada, y tras publicarlo en el Boletín Oficial, un medicamento, un aceite de girasol y una miel. En el caso del primer producto se prohibió la comercialización de COVRelief NRICM 101 Chuang Song Zong Pharmaceutical Co; LTD, que no contaba con las autorizaciones necesarias. “No consta registro de habilitación de la firma Chuang Song Zong Pharmaceutical Co; LTD, en los rubros de medicamentos, productos médicos y productos cosméticos, ni con relación al producto de nombre comercial COVRelief, en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), de esta Administración Nacional, al día de la fecha”, explica el documento.

En el caso del aceite de girasol, la marca que se prohibió fue Bonanza y según se detalló se produjo esto por “carecer de autorización de establecimiento y de producto, y estar falsamente rotulado al consignar en su rótulo un número de RNE que se encuentra vencido y de RNPA perteneciente a otro producto”.

Por último, en el caso de la miel 100% orgánica-sin agrotóxico, marca Estancia Renata se procedió a prohibir su comercialización por “carecer de registros sanitarios y por consignar un registro de establecimiento inexistente y brindar información no certificada”.