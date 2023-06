La Anmat prohibió una marca de chocolates elaborados en la ciudad

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración, comercialización y consumo de una marca de chocolates, que son elaborados en la ciudad. De esta manera, en el Boletín Oficial se indica que los productos de la marca Latte Chocolate implicados son “barra de chocolate con maní, sabor chocolate con maní, libre de gluten Sin TACC, Contenido neto: 75 gr., RNE 02-041604 y RNPA en trámite, Certificado de habilitación municipal N° 21205, Calle 39 N° 1618, La Plata” y “chocolate negro con maní, sabor chocolate con maní, libre de gluten Sin TACC, RNE/ RNPA: en trámite”, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.

A la hora de explicar los motivos, la Anmat remarcó que se trata de productos que carecen de registros sanitarios, que no mencionan en el rotulado un número de RNE perteneciente a otra razón social, y que no indican correctamente información obligatoria en su rótulo como los alérgenos y sustancias capaces de producir reacciones adversas en individuos susceptibles. Además, estaban falsamente rotulados al consignar el símbolo y la leyenda “sin T.A.C.C.”, cuando no figuraban en ninguno de los registros sanitarios ni estaban autorizados para ese fin. De esta forma, aseguraron que no se puede garantizar su trazabilidad, ni sus condiciones de elaboración, ni su calidad, ni que se encuentren aptos para el consumo de quienes padecen celiaquía.