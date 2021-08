La historia del primer vecino de Romero que se vacunó en el barrio Las Rosas

Con afluencia y aceptación arrancó ayer la campaña de vacunación contra la Covid-19 casa por casa en La Plata,; tuvo lugar en Romero como la primera de las cuatro postas itinerantes que van a funcionar esta semana en la ciudad.

Desde las 10 de la mañana, una cuadrilla de la Región Sanitaria XI desembarcó en el barrio Las Rosas y en el barrio 10 de Mayo de Romero levantando carpas sobre calle 155 entre 515 y 516. Allí se fueron acercando las personas de un barrio que por el estado de las calles fue bautizado como “impenetrable”, ya que las ambulancias y los Bomberos tienen muchas dificultades para acudir a una emergencia en el lugar. Por ese y otros motivos, son contados los vecinos que salen hacia la zona de la avenida 520, a no ser que tengan que ir a trabajar o a realizar una urgencia. Esto llevó a que muchas personas que en su momento recibieron el turno para aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus hayan desistido de concurrir. En tal sentido, se confirmó que un alto porcentaje de personas mayores de 50 años que hace por lo menos dos meses tenían gratis y disponible el fármaco contra el coronavirus en los puestos fijos de vacunación no se habían acercado. Tal es el caso de Rubén, que se desempeña como tornero en el barrio Las Rosas.

“Llegué a La Plata hace tres años y vivo en este barrio desde entonces. Como trabajo todo el día no me pude hacer tiempo para vacunarme. Por eso aproveché que estaba el vacunatorio acá en el barrio, me vacuné”, expresó el hombre de 53 años.

“Necesitaba vacunarme porque por la situación que está pasando en el mundo me da mucha tranquilidad”, comentó el tornero del barrio Las Rosas.

“Hace un mes me habían dado el turno, pero no pude ir. Me cuidé durante toda la pandemia y no me contagié. Pero me da tranquilidad estar ahora vacunado con la Sinopharm. Me dijeron más o menos que en dos meses me tengo que dar la segunda dosis”, reveló el hombre lleno de felicidad por haberse inmunizado.