La historia viral de un platense desocupado que conmovió a toda la ciudad

Las redes sociales también son escenario de la solidaridad que caracteriza a la ciudad de La Plata y fue a través de ellas que se viralizó la historia de Oscar

Bernal, un vecino desocupado al que ahora le llueven los mensajes laborales.

Todo comenzó con la publicación en Twitter de Bárbara Desmarás, quien contó que le quedó “el corazón roto” después de cruzarse en la esquina de 18 y 58 con Oscar, que revisaba la basura.

“Tengo el corazón roto, recién salí de mi casa y me encontré a Oscar revisando la basura. Lo observé y miraba con mucha atención cada cosita que hubiera ahí. Me acerqué y me dijo que está sin trabajo fijo y en situación de calle. Me dio su tarjeta con mucho amor. ¿Lo ayudamos?”, propuso la joven fotógrafa.

De a poco, el posteo se llenó de mensajes de apoyo y preguntando cómo poder ayudar al hombre. Bárbara se comunicó con él y decidió ayudarlo a recibir donaciones de dinero a través de su cuenta bancaria, algo que Oscar agradeció.

“Se logró lo que quería, que era ayudarlo. Me sorprendió que él miraba la basura y volvía a acomodar lo que no se llevaba. Le pedí un teléfono para llamarlo cuando tuviera algo para dar, y él lo primero que me dijo es que hacía changas”, marcó Bárbara en diálogo con diario Hoy.

La joven parafraseó a Eduardo Galeano y dijo que para ella “no son invisibles”, al tiempo que remarcó: “Voy a seguir hasta que él pueda cambiar su vida”.

“Hace 4 años que está en situación de calle, y el objetivo es que no pase otro invierno en la calle”, resaltó.

En su tarjeta, Oscar se presenta como alguien que hace instalaciones eléctricas, refacciones, colocación de cerámicos y membranas, como así también trabajos de pintura. Para localizarlo, se pueden comunicar con él al 221-6915358.

En tanto, los mensajes por la conmovedora historia no tardaron en llegar de a montones, y el teléfono de Oscar se llenó de propuestas de trabajo desde todos los rincones de la ciudad. “Necesito trabajo, y gracias a esa publicación están lloviendo los mensajes con propuestas. Ya tengo confirmados trabajos para esta semana”, manifestó el hombre a Diario Hoy. También agregó: “Trataré de contestar todos los mensajes porque es mi urgencia tener trabajo”, y pidió que “no lo insulten” por no poder responder a tiempo, dadas las dificultades para cargar el teléfono.