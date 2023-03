La leyenda de Julio César

Julio César fue uno de los gobernantes de la Antigüedad clásica más célebres de toda la historia y estuvo a punto de convertirse en el primer emperador de la República. Fue asesinado el 15 de marzo del año 44 aC, después de un episodio que jamás logró aclararse. No obstante, este hábil político nació con el nombre Julius Caesar, en latin, lo que explica que de su nombre haya surgido la palabra alemana Kaiser, que en ese país designó durante mucho tiempo al emperador. También de César parecen haber derivado Zar y sus variantes Tzar y Czar, como supremos amos de Rusia. En 1721, Pedro I decidió que no le gustaba el apelativo y cambió finalmente el título por el de “emperador”, pero la posteridad no le hizo caso y se siguió hablando de zares.