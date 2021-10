La monodosis de la vacuna CanSino ganó terreno en la región

Sobre el final de septiembre, la aplicación de la monodosis CanSino contra el coronavirus ganó terreno en la zona, ya que, en el marco de la campaña impulsada por la Región Sanitaria XI, esta vacuna fue aplicada en distintos barrios de la región. El producto fue fabricado de forma conjunta por Canadá y China.

Al tratarse de una monodosis, como lo indica la palabra, no necesita de ningún refuerzo o segunda dosis para completar el esquema de vacunación, lo que acelera los tiempos de inmunización para aquellas personas que hasta el momento no recibieron ninguna.

Ayer, por ejemplo, se aplicó en Los Hornos, en la posta de vacunación que se instaló en 140 y 76; el viernes ocurrió lo mismo con los vecinos de Arana en 131 y 637.

“Aquel vecino que nunca se vacunó porque no pudo, no quiso o le quedaba lejos ahora va a tener en una sola vacuna la chance de quedar inmunizado. Hemos notado gran cantidad de personas que no habían accedido a los vacunatorios a pesar de haber tenido turno. Y en nuestro pequeño muestreo se nos aclaró que era porque no tenían posibilidades de viaje o porque algunos trabajaban muchas horas. Entonces se decidió hacer esta campaña con esta vacuna que es monodosis”, explicó el doctor Claudio Cardoso, justificando la decisión de usar este fármaco por sobre otros que podrían darse en los vacunatorios.

La CanSino se seguirá aplicando a partir del lunes, en el inicio de la primera semana completa de octubre, en distintos puntos de la región donde se instalen las postas de vacunación itinerantes. Los lugares serán definidos durante el fin de semana, pero abarcarán gran parte del territorio de la región, de lunes a sábado.

“No se han registrado efectos secundarios ni quejas por parte de las personas que se aplicaron esta vacuna, como suele pasar con otras que puedan levantar un poco de fiebre en las primeras horas. Nosotros estamos montando los operativos y semanalmente hacemos una diagramación previa”, concluyó Cardoso.