La ola de frío no cesa y genera polémica: ¿nevó o no en Mar del Plata?

Por el efecto de la ola de frío que se vive en Argentina, expertos habían anunciado que podría llegar a nevar en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo en la Costa Atlántica, algo que finalmente ocurrió... o al menos casi.

Es que, en la madrugada del sábado, vecinos de la ciudad de Mar del Plata, específicamente de las zonas de Batán y Sierra de los Padres, registraron en video y difundieron a través de las redes sociales lo que parecía ser una nevada, algo que no ocurre en esa región hace mucho tiempo.

Pese a la alegría que demostraron los usuarios que compartieron las imágenes al celebrar la caída de nieve, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señalaron el evento como la caída de “aguanieve”.

“La temperatura de la nube y la del aire entre la nube y el suelo son las que condicionan qué fenómeno tendremos. Si la temperatura en donde están las nubes es positiva, de ellas precipitará lluvia: pequeñas gotas de agua líquida. A medida que viajan hacia la superficie, pueden pasar varias cosas dependiendo de la temperatura del aire”, señalaron desde la entidad especializada.

Previamente, la meteoróloga Cindy Fernández había explicado que la nieve se forma cuando los cristales de hielo dentro de la nube se unen para convertirse en copos de nieve. “Si se unen suficientes cristales, se volverán lo suficientemente pesados como para caer al suelo por efecto de la gravedad”, dijo.

“Otro factor que interviene para que la nieve llegue al suelo está asociado a la cantidad exacta de humedad para que el copo sobreviva o crezca. Si la humedad es poca, el hielo va a volver a su estado de vapor y desaparecer antes de llegar al suelo”, marcó.

En tanto, en diálogo con diario Hoy, el profesor de Meteorología de la UNLP Horacio Sarochar explicó que, “como los cielos son claros, favorecen el enfriamiento nocturno. No es que haya algo especial; si bien no es usual, no quiere decir que sea una cosa rarísima”.

“Hay una tendencia a esperar que este invierno sea más frío que lo habitual, pero no mucho más allá”, dijo.