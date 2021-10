La UNLP creó aplicaciones bioinformáticas para acceder libremente a sus descubrimientos

Un laboratorio de la Universidad Nacional de La Plata creó y puso a disposición de toda la comunidad científica una serie de aplicaciones bioinformáticas y quimioinformárticas de código abierto, a las que se puede acceder desde cualquier rincón del planeta de forma libre.

Se trata de una iniciativa que surgió del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Bioactivos (Lideb) de la Facultad de Ciencias Exactas, donde un equipo de científicos ideó y puso en funcionamiento “LIDeB tools”, una propuesta de acceso abierto que pone el conocimiento generado en la UNLP al alcance de un solo click.

En el sitio oficial https://lideb.biol.un­lp.edu.ar/ ya están disponibles las aplicaciones web de código abierto desarrolladas por los propios investigadores como parte de sus esfuerzos para aportar al descubrimiento de nuevos fármacos para el tratamiento de la epilepsia y de enfermedades infecciosas olvidadas.

En diálogo con diario Hoy, el doctor Alan Talevi, director del Lideb, expresó: “(la iniciativa surgió) de dos investigadores de nuestro grupo, el doctor Lucas Alberca y la doctora Carolina Bellera, quienes me propusieron liberar las aplicaciones que desarrollamos e incluirlas en la página web de nuestro laboratorio y que sean accesibles para la comunidad en general”.

Sobre las expectativas, el investigador remarcó: “Como algunas de las aplicaciones que desarrollamos nos parecen que tienen muy buen desempeño, lo que a nosotros nos interesa es que el resto de la comunidad las pruebe, las use y las mejore si es la intención mejorarlas. Que se difunda el uso de nuestras aplicaciones. La medida del éxito de la iniciativa va a ser verificar si la comunidad empieza a adoptar el uso de las aplicaciones que desarrollamos”.

Las flamantes apps, que ya están a disposición de colegas de todo el mundo, son Heatmaps Similarity, una herramienta para el análisis visual de diversidad molecular de quimiotecas digitales, que permite apreciar visualmente si un conjunto de moléculas determinado exhibe o no diversidad química; iRAPCA, una novedosa aplicación de clustering (agrupamiento) para muestreo representativo de pequeñas moléculas y LUDe (Lideb’s useful decoys), una herramienta informática de generación de señuelos, de gran utilidad para validar y comparar modelos computacionales utilizados en la búsqueda de nuevos fármacos mediante cribado in silico.