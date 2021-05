“Las avenidas de La Plata están desahuciadas”

Las nuevas restricciones para frenar la ola de contagios de coronavirus no hacen más que confirmar que la circulación en La Plata sigue siendo alta, aún en el pico de la pandemia. Esto es lo que también han notado expertos en seguridad vial de la región, quienes en el contexto de la Semana Internacional de la Seguridad Vial revelaron datos contundentes sobre el índice de mortalidad por accidentes de tránsito en la ciudad.



“No tenemos canal de diálogo con la Municipalidad. Cuando quisimos hacerlo nunca fuimos escuchados. En su momento hasta llegamos a presentar un proyecto para declarar a La Plata en emergencia vial y tolerancia cero. Pero se perdieron los expedientes y nunca nos contestaron”, explicó Pedro Perrota, referente de la organización no gubernamental Corazones Azules.



En el proyecto de declaración de emergencia vial se contemplan penas mucho más severas para los infractores que cruzan semáforos en rojo, para los que manejan con el celular en la mano y también se estipulan nuevas señalizaciones en las calles y cruces peligrosos. En tal sentido, el sábado pasado los propios vecinos de Tolosa realizaron una jornada de pedido de justicia en 19 y 527, en donde al no estar señalizada la circulación y los giros, hace dos años una mujer que conducía sin registro provocó un accidente en el que perdió la vida Emanuel Carllinni.



“En el 2017 presentamos el proyecto y estuvimos esperando una respuesta todo el 2018 y el año siguiente. El año pasado, con el tema de la pandemia y ante la falta de respuesta que habíamos tenido, entendimos que no daba para volver a insistir”, expresó.

“Nosotros tenemos la suerte de articular como ONG con todas las fiscalías de delitos culposos. Cuando nosotros planteamos algo o hacemos un informe lo hacemos con información calificada y sustentada en datos oficiales. Notamos que las grandes avenidas de La Plata están de-sahuciadas”, comentó el especialista en seguridad vial en relación al informe anual que suele realizar Corazones Azules a modo de balance por los accidentes mortales en la región.



“En el hospital de Romero se reciben a la mayor cantidad de víctimas de accidentes viales, sobre todo por los choques y accidentes que se dan en la Ruta 36 y en la zona de la Ruta 2.

Sobre todo, las principales víctimas son los conductores de motos. Además notamos que las estaciones de servicio siguen cargando nafta a los que van sin casco”, recalcó.



Por último cerró diciendo que para el futuro, “cuando todo vuelva a la normalidad, tenemos que dejar de cuidar el estacionamiento medido y que se pongan a controlar que no se cometan tantas infracciones en la ciudad”, concluyó Perrota en contacto con diario Hoy.