Disneyland París reabrirá sus puertas con novedades ambientadas en Marvel

Luego de un año de cierre, Disneyland París utilizó ese tiempo para refaccionar las instalaciones y añadir nuevas sorpresas. La compañía, que suspendió sus actividades el 30 de octubre por las restricciones de la Covid-19, volverá a recibir público a mediados de este año.



“Nos complace anunciar que Disneyland París abrirá sus puertas el 17 de junio de 2021 con el Parque Disneyland, los Walt Disney Studios, el Hotel Disney’s Newport Bay Club y Disney Village. La reapertura se llevará a cabo con exhaustivas medidas sanitarias y de seguridad. El esperado Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel abrirá el 21 de junio de 2021 y se podrá reservar a partir del 18 de mayo”, anunció la empresa desde su cuenta oficial de Instagram.



La principal novedad a la que se refieren es un hotel de cuatro estrellas diseñado como una galería de arte neoyorquina que rinde homenaje al hogar de muchos de los superhéroes de Marvel y a sus artistas, mientras ofrece un confort prémium y servicios ­personalizados.



El hotel reformado cuenta con 471 habitaciones Superior, 65 Empire State Club y 25 suites dedicadas a Spiderman, Los Vengadores y a otros superhéroes de Marvel, inspirado al más puro estilo de Manhattan.



Entre las medidas de seguridad, cada día Disneyland París dará la bienvenida a un número limitado de visitantes, por lo que, para garantizar su acceso al recinto, los visitantes, incluyendo los que posean un pase anual, necesitarán registrarse antes de su llegada en la plataforma online.



Entre las refacciones y nuevas atracciones, se abrirá Cars Road Trip, un viaje a lo largo de la Ruta 66 donde los asistentes ­descubrirán las maravillas naturales de la zona, como “La Tuerca más Grande del Mundo” y el “Cañón Cars-tastrophe”. Al mismo tiempo, disfrutarán de encuentros con populares personajes como Rayo McQueen y su amigo Mate.