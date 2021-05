Matías Piñeiro y una retrospectiva imperdible

A partir del próximo jueves 27 de mayo, en la plataforma del Ministerio de Cultura y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires, se podrá ver una retrospectiva del realizador Matías Piñeiro. Esta re­trospectiva online hace las veces de preámbulo del estreno presencial de Isabe­lla, su última película, que tendrá lugar en la sala Leopoldo Lugones cuando las condiciones sanitarias así lo permitan.

Diario Hoy dialogó con el realizador para conocer detalles de su trabajo.

—Generalmente el tiempo de tus películas es el presente continuo, ¿por qué uno piensa eso?



—El cine es en presente, está después la época, de ser contemporáneos, aún en las películas de época la sensación es de presente. En Isabella me detuve en las variaciones que producen los pequeños desfasajes temporales, donde hay varios pasados, y presentes. Hay algo de problematizar el tiempo y el espacio, y el cine tiene que ver con eso, me gusta complejizarlo, por eso la película se plantea cuál es ese presente, no siempre es el mismo, no va de manera lineal, lo que hay después siempre es una idea de cercanía. Venimos trabajando con este mismo equipo hace 12 años, y las primeras las asociaban a “un grupo de veinteañeros”, y yo no quería hacer eso, pero sí hablaba y pensaba desde mi presente, hay una tendencia de proyectar aquello que tengo muy muy cerca.

—Se dice que uno cuenta lo propio con la identidad y el momento...



—Hay mucho de uno que aparece, si agarro Shakespeare es porque me interesa intensamente lo que se propone en esos personajes, en esos textos, y quise ponerlo, a otros cineastas tal vez les guste separarse de su tiempo y edad.