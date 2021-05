Master Stroke: “Queremos potenciar cada vez más el espectáculo”

Fundada por un grupo de amigos que aman la música, la banda Master Stroke decidió retomar la obra realizada por Queen. De esta manera, los buenos muchachos Ema Cardoso (voz), Brian Morua (guitarra), Alberto Ludueña (teclados), Manu Olveira (bajo) y Agustín Albertini (batería) pusieron manos a la obra para seleccionar cuidadosamente un repertorio que contuviera los hits más resonantes pero también aquellas canciones especiales.



Así, tras ensayos y esfuerzos, lanzaron el proyecto adelante y hoy se consolidan en la escena musical a través de sus presentaciones que los han llevado a recorrer toda la provincia de Buenos Aires.

Durante una charla íntima con este multimedio, el líder de la formación recorrió los inicios, reveló cuáles son las canciones más pedidas y presentó el show que darán el 4 de junio en nuestra ciudad.

—Sos parte de una formación musical que tributa a Queen. ¿Cómo viven esta experiencia?



—Considero que es un desafío muy grande. Sin embargo, a la vez, nos da mucho placer poder llevar este proyecto adelante. En este sentido, aceptamos esta propuesta, tratamos de hacerlo de la mejor manera posible y con el mayor de los respetos. Te diría que, en cada uno de nosotros, Queen está muy presente desde siempre, su música realmente nunca deja de asombrarnos como también de emocionarnos.

—Esta banda célebre dejó un legado que es adoptado por ustedes para llevar a cabo sus labores sobre los escenarios. ¿De qué manera eligen el repertorio para cada uno de los shows?



—Se trata de un grupo prolífico, entonces podemos buscar distintas canciones de todas sus épocas. Estas obras nos resultan increíbles y que quizá no son tan conocidas. También nos gusta trabajar en detalles que ellos hacían en sus conciertos, como por ejemplo ciertos medleys o arreglos particulares de las canciones para su formato en vivo.

—La vida tal como la conocíamos sufrió un suspenso indeterminado por la pandemia imperante y las actividades abocadas al espectáculo mantienen restricciones y adaptaciones. ¿Qué se traen entre manos para el próximo mes?



—Si el contexto nos lo permite, el mes próximo tenemos varias presentaciones a realizar. Es decir, el 4 de junio brindaremos un show exclusivo en El Teatro Bar, el 12 estaremos en el ­teatro Broadway en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que también iremos por vez primera a Olavarría y Azul, el 25 y 26, ­respectivamente.

—¿Por qué recomendarían al público que concurra a estos espectáculos?



—Sucede que se encontrarán con un show que tiene como objetivo que la gente baile, se emocione, sea protagonista y cante junto a nosotros. Además, tenemos como meta la transmisión de la energía que tiene cada canción de Queen.



—¿Qué análisis hacen del camino recorrido?



—No deja de sorprendernos. Hemos tenido una primera experiencia yendo a tocar a otras provincias donde nos recibieron de forma excelente. La calidez y el cariño del público son enormes. Hemos quedado encantados de cada lugar al que fuimos, y no vemos la hora de poder volver hacerlo.

—¿Cuáles son las canciones más solicitadas en los shows?



— Es difícil porque muchos clásicos son festejados por el público. Sin embargo, nos animamos a decir que son Somebody to love, Bohemian rhapsody y Love of my life. Estas canciones generan momentos muy altos, donde se nota que a la gente le llegan mucho.

—¿Tienen pensando lanzar un álbum?



—Nos gustaría muchísimo y seguramente lo hagamos más adelante. Por el momento preferimos focalizar todo en el tributo para así poder darnos a conocer y disfrutar de estos primeros pasos que estamos dando.

—Además pudieron presentarse bajo la dirección del magnífico artista Ángel Mahler en una experiencia sinfónica...



—Fue algo increíble que implicó un gran desafío y responsabilidad. Pudimos ser parte de su banda junto a todos sus excelentes músicos que conformaban la orquesta. Nunca nos hubiéramos imaginado tener ese privilegio. Además aprendimos y lo disfrutamos mucho.

—¿Qué otras metas mantienen para el futuro?



—Por un lado, tenemos como objetivo poder recorrer todo nuestro país para luego organizar giras por nuestros países vecinos y quizá llegar a Europa. Otro está dado por brindar un show en un formato audiovisual, con pantallas para disparar visuales, armar puestas de escenas para cada canción. Es decir, queremos potenciar cada vez más el espectáculo.