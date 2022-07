Las máquinas en el Parque Ecológico encendieron las alarmas en el barrio

El Parque Ecológico de La Plata se volvió escenario de situaciones que pusieron en alerta a los vecinos y organizaciones, tanto por los gravísimos hechos de inseguridad que ocurrieron, como así también por la situación ambiental.

Como señaló diario Hoy en sus ediciones anteriores, el espacio de 100 hectáreas ubicado en camino Centenario entre 426 y 460 luce un estado de desprotección y abandono que ya enciende las alarmas.

El exdirector del Parque y militante por los derechos ambientales, Daniel Brichetti, señaló a este multimedio que hay serios cuestionamientos sin respuestas de la Comuna por las máquinas que comenzaron a trabajar en la parte trasera.

“Queremos saber qué es lo que está haciendo, qué está aprobado por la Autoridad del Agua y qué por la Municipalidad, porque acá lo que estamos viendo es una máquina gigante haciendo todo un terraplén en un lugar que es lindero con el barrio; nos preocupa el riesgo de inundación porque el agua iría para el lado del barrio”, señaló.

El especialista señaló que pudo conversar con los vecinos que marcaron su preocupación por la situación y hasta realizaron reuniones porque van a pedir hablar tanto con el Municipio como con el Concejo para pedir un informe.

“Lo que están haciendo ahora es la parte del fondo del Parque donde están rompiendo cañaverales, plantas nativas, árboles que son hogares de las aves; no va a solucionar el tema de la inseguridad y tampoco va a solucionar el tema hídrico. La idea supuestamente es evitar que entren los delincuentes. Sería una ridiculez, a no ser que pongan cocodrilos”, ironizó.

A esto se agrega la denuncia por la situación general de la casona, que tiene un peligroso estado en el techo de tejas, las cuales se vienen cayendo. “Hace mucho tiempo de esto, no es de ahora, pero nunca avanza; es la segunda gestión de Garro y no se ha puesto un peso en eso”, lamentó Brichetti, quien agregó que la reserva natural del Parque tampoco se cuida.

“El tema de la inseguridad es un disparador, pero todo tiene que ver con un abandono de la gestión en el Parque desde hace mucho tiempo por no querer invertir en que se corte el pasto, el tener visibilidad, iluminación. Un guardaparque a caballo sería ideal, que recorra los senderos y tenga toda la visión de lo que está pasando. Hay que poner actividad y ahí los delincuentes no van a entrar”, manifestó.

Pero el drama no se limita al Parque Ecológico, sino también al Bioparque (ex Zoológico), que tiene un proyecto de transformación, pero que no se está cumpliendo, según denunció. “No se sabe cuándo se va a abrir, no lo mantienen y no realizan ningún proyecto. Es algo que lleva su tiempo, es verdad, pero ya es la segunda gestión”, cerró.