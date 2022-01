Las verdulerías, un rubro que encontró su lugar en la pandemia

Con la economía empezando a salir a flote, abrieron locales nuevos en todos los barrios platenses. Una explicación simple del por qué del auge de las verdulerías en nuestra ciudad es simple. Con las restricciones impuestas por el Gobierno en lo que fue la cuarentena estricta de casi dos años, muchos locales se reconvirtieron en verdulerías para poder sobrevivir. Los verduleros contaban que, sobre todo en los primeros meses, vendieron más que nunca. Y no faltó las que se multiplicaron al ver al rubro en auge.

Según la OMS, si la población mundial incrementara el consumo de frutas y verduras de manera suficiente, podrían salvarse 1,7 millones de vidas. Incorporar esos alimentos disminuye la aparición de enfermedades no transmisibles como diabetes, cardiopatías y ciertos tipos de cánceres, donde gran parte de la carga de enfermar se puede atribuir al exceso de peso.

Diario Hoy se acercó a una verdulería típica del barrio El Mondongo y charló con la dueña, Josefa o Josefina (“como usted prefiera”, dice con calidez) que, junto a sus cinco hijos, lleva adelante este emprendimiento. “La verdulería la tenemos hace más de 10 años, cuando todavía vivía mi marido. Empezamos él y yo y los tres más chiquitos. La verdad es que no me puedo quejar, porque a nosotros siempre nos fue bien. También es que siempre entregamos un buen producto, pero nuestro negocio pasa por las verduras y frutas conocidas. Acá la gente no pide cosas raras porque no las puede pagar”, manifestó Josefina.