Le llegó la tercera dosis al jubilado de Parque Saavedra que fue el primero en vacunarse en esa zona

El vecino Carlos Paziencia, en marzo del año pasado, había sido uno de los primeros en ser inmunizado contra la Covid-19 en esta zona de La Plata, sin formar parte de otro grupo de riesgo ni ser personal de salud.

En las últimas horas, recibió la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, que ya se venían aplicando en la región.

“Estoy muy contento porque a los 77 años me dieron la tercera dosis. Para un hombre como yo, a mi edad, esto me da la sensación de que voy a tener más vida. Me dieron la tercera dosis en 4 y 51 y me atendieron de mil maravillas”, comentó el jubilado, quien hace muchos años estuvo ligado también a una agrupación de Estudiantes de La Plata por su fanatismo por el Pincha.