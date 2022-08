Localizaron una proteína clave para controlar el Mal de Chagas

Investigadores del Conicet (IBR, Conicet-UNR) demostraron que la proteína Factor de Bromodominio 2 de Trypanosoma cruzi (TcBDF2) es esencial para el desarrollo de este parásito y que, por lo tanto, podría resultar un blanco farmacológico para su control en pacientes con Chagas.

Esteban Serra, investigador del Conicet declaró: “Es difícil desarrollar una droga para combatir la enfermedad porque –aunque no parezca- el Trypanosoma y los humanos son organismos bastante relacionados; no es fácil encontrar blancos para atacar al parásito que no estén también en las células humanas”, y detalló: “Estamos apuntando a controlar al parásito desde la expresión génica a nivel de la epigenética”.

El Chagas, una enfermedad originalmente endémica de América Latina, y que desde fines del siglo XX registra casos en todo el mundo, hoy alcanza entre seis y ocho millones de personas infectadas en el continente americano, de acuerdo con estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Por ello, Serra manifestó que es importante encontrar nuevas drogas para el tratamiento del Chagas basadas en los más recientes conocimientos de la bioquímica del Trypanosoma, lo que es una posibilidad que contrasta con los tratamientos actuales que usan drogas aprobadas en los años 70.