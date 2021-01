Los balnearios de la costa atlántica viven una temporada compleja

En las playas de Villa Gesell y Pinamar, tanto los balnearios como todo el sector del turismo enfrentan una temporada de verano más que atípica en medio de la pandemia del coronavirus, el incremento de contagios y el temporal de esta semana que destruyó varios de ellos.



“Este año es tan particular que todos los días cambia la mirada, venimos trabajando desde agosto en los protocolos para tener una temporada segura. En noviembre empezamos con los residentes y se trabajó muy bien, vino gente con una tendencia interesante al consumo, eso nos entusiasmó para hacer una proyección”, dijo a diario Hoy Luis Sanza, presidente de la Asociación de Concesionarios de Playas desde Pinamar.



Con el inicio del nuevo año, en los balnearios debieron enfrentar otro desafío, que tiene que ver con el control de los cumplimientos de los protocolos. Sanza señaló que se cumplen, pero es imposible de controlar lo que pasa en la playa pública, donde los jóvenes organizan fiestas en medio de la suba de contagios.



“En enero llegaron los jóvenes de entre 18 y 30 años y son los que menos pudor tienen para hacer sus actividades de diversión; es más difícil concientizarlos de que se cuiden, quieren salir y ahí se pone un poco más difícil. Están los matrimonios jóvenes con niños que se cuidan, los más grandes y adultos mayores también, pero en los jóvenes se está haciendo complejo. Hoy en 15 minutos organizan una fiesta con dos parlantes”, sostuvo.

El temporal



El pasado miércoles, un fuerte temporal e incluso el paso de un tornado azotó a las localidades de la costa atlántica. Villa Gesell y Pinamar fueron de las más golpeadas, ya que hubo inundaciones, cortes de luz y rotura de balnearios.



“Tuvimos algunos problemas con las carpas, la gran caída de agua en poco tiempo hizo que se rompa el desagote, pero por suerte no hubo más consecuencias. Todos los años tenemos algún temporal de este tipo. Lo que nos afecta es la pandemia y la crisis económica; esto de no saber si se cierra o se abre, no solo los balnearios, sino toda la actividad. Es un año muy difícil, tuvimos que poner mucha plata para reacondicionar todo y no creo que podamos cubrir los costos esta temporada”, dijo a este medio Mariano Mazzuoccolo, presidente de la Cámara de Concesionarios de Playa de Villa Gesell.



En Pinamar fue mucho más grave y Sanza aseguró que “fue devastador. A los balnearios del sur nos golpeó muy feo; se rompieron lonas, sillas, mesas, reposeras, se quemaron computadoras, estuvimos muchas horas sin luz y tuvimos que tirar mercadería. Fue trágico y angustiante”.



Con esperanza de cara al futuro, aseguró que “en el transcurso de este año vamos a avanzar con las vacunas, vamos a cambiar los patrones de conducta y el año que viene va a ser muy distinto y mucho mejor que este. La gente va a poder disfrutar de todos los destinos turísticos y la industria va a reflotar”.