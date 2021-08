Los barberos solidarios llevan sus jornadas de ayuda a todo el país

En el marco de las actividades por el Día de la Niñez desde la Fundación Argentina de Barberos Solidarios realizarán una jornada de corte de pelo federal para homenajear a los más chicos en su día y llevarles un momento de alegría.

La fundación nació en el barrio de Los Hornos de la mano de su presidente, el estilista local de extensa trayectoria Juan Martorelli, y se replicó en varios puntos de la Argentina. Así lo contó a diario Hoy: “Se empezó a trabajar en muchas localidades con otros barberos, tenemos un grupo grande en Santa Fe, en Entre Ríos, en Mar del Plata, en Jujuy, también en Hurlingham, Misiones y San Juan”.

En tanto, en la tarde del jueves realizaron una jornada en Villa Elvira, donde también hicieron actividades la semana anterior. “Villa Elvira es una zona de muchos comedores y siempre nos convocan. Además el sábado vamos a estar en El Mercadito, en Berisso, en el Barrio Hipódromo y el domingo en la República de los Niños a las 15 horas donde vamos a llevar juguetes, golosinas y también va a haber maquilladoras”, relató.

Llevar alegría

Martorelli sostuvo que junto a los barberos realizan los diseños y cortes “en los comedores y tratamos de que pasen una tarde linda, que tomen la me­rienda y se queden un rato ju­gando” y aseguró que pronto van a lanzar las capacitaciones para los chicos que quieran ser barberos en la ciudad.

“De tanto ir a las jornadas cada semana, vemos lo mal que están los chicos en todos los planos: alimenticio, educacional y de la motivación, por eso nos ponemos a jugar con ellos y se ilusionan cada vez que vamos. Las mamás y los nenes se van re contentos”, afirmó.

Asimismo, Martorelli señaló que darán un paso más allá de las jornadas de corte y marcó que “la Fundación va a empezar a ayudar no solo con las visitas, sino también intercediendo para que les llegue mercadería a los merenderos dentro de nuestras posibilidades” y señaló que “hay muchos que están a cargo de madres del barrio que lo hacen todo a pulmón y a veces no les llegan los alimentos porque no se da abasto con la demanda que hay”.