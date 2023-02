Los servicios este fin de semana largo en la ciudad

Por los días feriados del lunes 20 y martes 21 de febrero, cuando tenga lugar el Carnaval, el servicio de recolección de basura tendrá un cronograma.

Por eso, para tener en cuenta en caso de que se tenga la bolsa de basura para sacar, el lunes se recolectará solo la bolsa negra. En cambio, el martes no habrá servicio, por lo tanto no pasaran los camiones por ningún barrio. Se solicita que los vecinos estén atentos a este pedido de no sacarlas, porque si no, los residuos quedan en las veredas y corren riesgo de que los animales que andan por la zona las rompan.

Por otra parte, el sistema de estacionamiento medido en los lugares donde el servicio está disponible, durante los dos días de carnaval no se cobrará, pero si retomará el miércoles.

Con respecto a la atención del Cementerio estará abierto la administración de 8 a 12, mientras que para las visitas el horario será de 7 a 15.

En cuanto a la atención médica el SAME trabajará con normalidad en ambas jornadas atendiendo las urgencias al 107. Además se realizarán operativos en varias partes de la ciudad.