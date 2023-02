Una alianza de calidad: cómo elegir la mejor, según un experto de La Plata

La elección de una alianza para la boda es uno de los momentos más especiales que viven las parejas enamoradas: si el amor va a durar para siempre, la idea es que el símbolo de ese amor sea el mejor. Por eso, la Joyería Malena, la única fábrica de alianzas en la ciudad, brindó algunas recomendaciones a considerar.

Julio, a cargo del local ubicado en diagonal 74 entre 55 y 56, señaló que el proceso implica que las personas le cuenten cuál es su presupuesto y, en base a ello, él les brinda las mejores opciones con sus 26 años de experiencia en el rubro.

“Me enfoco en el espesor de la alianza, en la vida útil de la joya. Tenemos una promoción de 27.000 pesos el gramo, que son las más finitas; después hay de 3 gramos el par, que son más gruesas; y de ahí en adelante”, explicó a diario Hoy.

Un punto clave es que en la Joyería Malena venden alianzas que no tienen soldadura, es decir que no tienen punto de quiebre y se pueden agrandar o achicar sin romperlas. “En algunos lugares las venden con soldadura sin decir nada; entonces, que no la tenga es valorado por el cliente”, resaltó.

Compra de oro

Muchas personas buscan dónde ubicar joyas que tienen en sus hogares sin uso. Venderlas suele ser la opción más elegida, pero no a cualquier precio ni en cualquier sitio. Julio explicó cómo procede cuando le llevan una joya para vender: “Peso y cotizo; y si está todo bien, lo compro, sin rallar la pieza”

“Compro a 26.000 el gramo en alhajas antiguas o anillos con piedras naturales; después, en alhajas para fundir hasta 18.000 pesos el gramo dependiendo la calidad del oro”, señaló.

Para quienes tengan este tipo de objetos para vender, la Joyería Malena tiene atención de lunes a viernes de 9.30 a 17.30 y los sábados de 9.30 a 13 horas, en su local de diagonal 74 entre 55 y 56, número 2047.