Marcha de afiliados de IOMA en contra de la ruptura unilateral con la Agremiación Médica Platense

En el marco de la ruptura del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) con la Agremiación Médica Platense (AMP), el día 8/7/2020, los afiliados afrontan una constante incertidumbre de acuerdo a su futuro con la atención médica.

A pesar de que siguen pagando por el servicio, la ruptura de la obra social con el sindicato, trajo consigo que los médicos afiliados a la AMP presten su servicio de forma directa, cobrándole a los pacientes el precio por consulta/atención solicitada.

Con el objetivo de que visibilicen la situación de los afiliados, éstos harán una marcha desde las 11 de la mañana. Además, emitieron un comunicado que dice lo siguiente:

"Con fecha 08/07/20, IOMA anuncia la rescisión unilateral (e ilegal) del convenio con la Asociación Médica Platense, adeudando honorarios desde el mes de abril, inclusive, y obligando a 5000 médicos a inscribirse como prestadores directos del Instituto, lo que implica una precarización laboral.

Ante ello, los médicos deciden dejar de atender por dicha obra social, lo que conlleva tratar a los afiliados de la misma como particulares.

Los afiliados al IOMA no tenemos libre elección de obra social. Estamos atados, por ley, al Instituto Provincial.

Los afiliados nos encontramos hoy sin cobertura a problemas concretos, no pudiendo tener continuidad en los tratamientos (oncológicos, obstétricos, cardíacos, etc) con nuestros médicos, debiendo costearlos o resignar su continuidad, tampoco para las urgencias quirúrgicas, pediátricas, obstétricas, etc. o evacuar las por hospital público que en éste momento están abocados al covid.

Toda esta situación genera incertidumbre, sobre todo, teniendo en cuenta la situación sanitaria que estamos viviendo como país y la pandemia mundial que nos aqueja, convirtiendo ésta decisión en éste momento en un acto criminal.

La actitud irresponsable de las autoridades de la obra social a la que aportamos y que debe otorgar la cobertura de salud, nos deja totalmente desprotegidos de un momento para el otro por eso exigimos ya, la restitución del sistema que teníamos.

Por ello, CONVOCAMOS A UNA MARCHA PARA EL DÍA LUNES 13/07/20, A LAS 11 HORAS A LA SEDE DE IOMA (46 entre 12 y 13, La Plata), A FIN DE EXIGIR A LAS AUTORIDADES QUE RETROTRIGAN LA SITUACIÓN AL DÍA 07/07/2020. Asimismo, hacemos responsables al Gobernador, al Ministro de Salud y al Presidente del IOMA, de cualquier consecuencia que pueda sufrir un afiliado ante la falta de cobertura".