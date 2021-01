Médicos rechazan el uso de dióxido de cloro para combatir la Covid-19

Con la muerte de un paciente al que se le administró dióxido de cloro, la discusión sobre el uso del compuesto químico para combatir al coronavirus volvió a encender las alarmas. Por eso, desde la comunidad científica rechazan y alertan sobre su ingesta.

Diario Hoy dialogó con el doctor Mariano Díaz, médico especialista en Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y miembro de la Asociación Toxicológica Argentina (MN: 100.179), para poner en claro el tema.

—¿Qué implica la ingesta de dióxido de cloro?

—Suministrar dióxido de cloro a un paciente grave no tiene ningún sustento científico. Venimos trabajando desde marzo con esta contraindicación del dióxido de cloro para combatir al virus. esto puede producir hasta quemaduras de tracto vaso intestinal, es decir del estómago, del esófago, del intestino; hasta puede provocar perforaciones.

—¿Hay alguna entidad que lo avale?

—No tiene indicación. No está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), que es la entidad mundial que autoriza determinados productos. La Organización Mundial de la Salud contraindica que se use, no tiene asiento científico. Es una sustancia industrial, no se puede incorporar al organismo. Incluso hasta se le ofrece a la gente como medicina alternativa al autismo, pero no tiene base significativa.

—¿Cuál es la mejor recomendación para prevenir el contagio y no caer en el uso de esta sustancia?

—Como antecedente ya tuvimos el caso del chiquito de Río Negro, que falleció porque sus padres le daban esto. No tiene indicación para prevenir al Covid-19, se lo considera como si fuese una sustancia milagrosa. Lo único que indicamos es usar alcohol para limpiarse las manos, mantener las distancias (porque los virus se transmiten de persona a persona) y la correcta utilización del barbijo, tan simple como eso.

—¿Recibió consultas por otros compuestos?

—La gente utiliza técnicas caseras, como es la ingesta de vinagre e incluso la ingesta de alcohol etílico. Hay gente que consultó por el consumo de agua oxigenada. Pero tiene que quedar claro que son productos cáusticos, hablamos de quemaduras internas, está totalmente contraindicado.

—¿Por qué cree que algunas personas llegan a consumir este tipo de sustancias e incluso administrárselas a sus hijos?

—La gente busca combatir el pánico y el miedo que les genera llegar a contagiarse. Incluso hay sitios de internet que publicitan el dióxido de cloro como si fuera una gran solución y las personas muchas veces buscan llegar a una curación milagrosa, apuntadas por el miedo hacia el virus y el querer prevenirlo. Pero tiene que quedar claro que no está indicado ni tiene base científica.