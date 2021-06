Menos platenses se vacunaron contra la gripe este año

A días de la finalización del otoño, estación del año en la que se registra el mayor porcentaje de personas que se acercan a inocularse contra la gripe y otras enfermedades que están dentro del calendario nacional de vacunación, desde la Región Sanitaria XI detectaron un dato preocupante: La Plata debería tener entre el 23 y el 25 por ciento del objetivo de cobertura de vacunación, según el calendario, para sus habitantes, pero solo se alcanzó el 15 por ciento.



Las razones por las cuales se vacunó un 10 por ciento menos de personas en comparación con otros años se debe a dos factores. En las salitas de primeros auxilios municipales se registraron problemas logísticos en la atención para cumplir con la demanda en la aplicación de las vacunas, a tal punto que están dando 6 turnos para vacunarse por día. Y el otro es que muchas personas optaron por no salir de sus casas para inocularse contra la gripe por las medidas de restricción.



Este dato, además, llega justo en la semana previa al regreso a la presencialidad de las clases, por lo que cada escuela deberá inspeccionar que los alumnos estén al día con el calendario de vacunación.



“Sabemos que durante la pandemia mucha gente no se acercó a va­cunar a los chicos a las salitas de primeros auxilios. Por eso nosotros to­mamos la decisión política de no utilizar las salitas de primeros auxilios para vacunar contra el coronavirus y pusimos postas especiales de vacunación contra el Covid para que no se mezclen. El objetivo era liberar a las salitas municipales para que puedan vacunar contra la gripe y otras enfermedades”, le dijo el director adjunto de la Región Sanitaria XI, Manuel De Batista, a diario Hoy, tomando distancia de la postura que adoptó la Secretaría de Salud del Municipio platense que encabeza Enrique Rifourcat.



Las vacunas que integran el calendario de vacunación nacional son la antigripal, la varicela, la quíntuple, la neumococo conjugada, la triple viral, la triple bacteriana acelular, entre otras.