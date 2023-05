Meridiano V un barrio cultural afectado por el humo

El incendio, que se produjo días atrás en una cantera ubicada en 85 entre 17 y 18 de Altos de San Lorenzo, fue controlado, pero aun permanecen en el ambiente sus consecuencias que perjudican de manera directa a las y los vecinos del barrio Meridiano V.

Según pudo reconstruir este multimedio por testimonio de expertos en control ígneo de la ciudad, se trata de un sitio privado que se usa para arrojar residuos, por eso creen que el incendio fue intencional y que lo hicieron para que baje el nivel de basura y poder seguir tirando ahí los desechos. Si bien los bomberos tienen la zona monitoreada, queda fuego por abajo y eso genera humo, sobre todo a la noche, cuando baja el sol y cae la humedad.

Pero el problema se expande de las fronteras del predio y llega hasta las casas y edificios de la zona. Ese es el caso de Ignacio, un vecino que contó a diario Hoy que, en horas de la noche, “siempre se siente un olor muy fuerte a basura quemada, es que por el barrio Altos de San Lorenzo hay una cantera donde tiran basura y a la noche la prenden fuego y eso es lo que siente”.

El joven marcó que esa situación los lleva a tener que estar con las ventanas cerradas y no poder ventilar la casa un poco, porque se llena de olor. “Al rato empezás a sentir picazón en la garganta y a veces los ojos se irritan”, lamentó.

“Da un poco de bronca que las autoridades pertinentes no tomen cartas en el asunto sabiendo que existe gente con problemas respiratorios, sean transitorios o permanentes; no sé si saben que están haciendo esas cosas que no se pueden hacer a cielo abierto y sin control alguno”, cuestionó Ignacio.

Esos casos se repiten, algo de lo que dio cuenta un vecino que trabaja en el área de la salud: “Escucho muchos comentarios de malestar en los ojos y garganta en horas nocturnas que perduran hasta la mañana siguiente y, aunque ahora está siendo un poco menos frecuente, hace más de una semana que se viene dando”, detalló.

“Me desperté a la noche porque había olor a humo y pensé que se estaba prendiendo fuego la casa de al lado, era un humo fuerte y tóxico; conversando con vecinos todos me dijeron que sintieron lo mismo y una vecina que vive en un edificio me dijo que desde ahí se veía una humareda. No fue un día solo y todavía hay, es un humo tóxico, que da tos, te hace sentir mal, te arden los ojos, te duele la garganta”, comentó también Gisela, otra frentista de la zona.