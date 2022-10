Nacieron dos yaguaretés en el parque nacional El Impenetrable

En las últimas horas dos nuevos cachorros yaguaretés nacieron en el noreste del país, más precisamente en el parque nacional El Impenetrable ubicado en Chaco. De igual forma, ambos bebés, en conjunto con su madre, serán trasladados al parque nacional Iberá, para continuar aumentando la población y la diversidad genética de los animales en este último lugar.

En el año 2018 se dio un suceso histórico en suelo correntino, dado que luego de 70 años de extinción nacieron nuevos yaguaretés. Una de ellas era Mbarete, quien vuelve a ser protagonista en esta historia, siendo ahora la madre de las nuevas criaturas. Por su parte, Qaramta, padre de los cachorros, es hasta ahora el único macho silvestre registrado en el Impenetrable. “Está previsto que, próximamente, Mbarete sea trasladada con sus cachorros al parque nacional Iberá, de donde ella proviene, para ser liberados juntos en esa área protegida. Estos tres individuos aumentarán la incipiente población de yaguaretés que crece en los Esteros del Iberá, a la cual los dos nuevos cachorros introducirán diversidad genética aportada por su padre chaqueño, Qaramta”, detalla el comunicado publicado por la Fundación Rewilding Argentina, organización que se encarga de la reintroducción de especies en estas regiones.

“Lo próximo es ver, cuando tengan poco más de un mes, de trasladarlos a Iberá. La idea es llevarlos juntos por medios aéreos para acortar tiempos. Cuando lleguen a Iberá se los pondrá en un corral de presuelta, y un tiempo después de ver que hayan llegado bien se empezaría a pensar en liberarlos en Iberá, quizás a fin de año o quizás a principio del que viene. Es una posibilidad realizar este proceso de forma viceversa, es decir, desde el Iberá hacia el Impenetrable. Nosotros en Iberá tenemos un proyecto aprobado de reintroducción de especies, donde hace un año y medio empezamos a liberar animales. En El Impenetrable la idea es hacer lo mismo, pero todavía no tenemos permiso de liberación de yaguaretés, podemos seguir cruzando animales pero hasta que no nos den ese permiso no se podrán liberar. El permiso está pedido pero son cosas que llevan tiempo”, le explicó a diario Hoy Sebastián Di Martino, director de Conservación de Fundación Rewilding Argentina.

A su vez, el especialista remarcó: “La madre será liberada con el collar satelital, en los cachorros no sucederá eso por ser chicos. Existe la posibilidad que a los dos años se los pueda capturar para ponerles un transmisor y monitorearlos. A partir del año ya se empiezan a separar de la madre y poco después de ese momento la madre entra en celo de nuevo. Quizás al año y medio que tuvo la primera camada, vuelve a parir”.

Por último, Di Martino se refirió a la importancia de ocuparse de esta dramática situación actual en torno a las especies claves de los ecosistemas, indicando que la “no intervención ha provocado que muchas especies continúen declinando o directamente desapareciendo, incluso dentro de las áreas protegidas”.

Vale remarcar, que el yaguareté es el mayor felino del continente americano y está categorizado como en peligro crítico de extinción en la Argentina, principalmente debido a la cacería, la disminución de la abundancia de sus presas y la destrucción y fragmentación de su hábitat. Se estima que en la actualidad su población es de entre 200 y 250 individuos, ocupando menos del 5% de su área de distribución histórica en el territorio nacional.