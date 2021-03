Nueva política para cuentas compartidas

En el marco de una serie de pruebas, Netflix puso en marcha una nueva política que podría conspirar contra el uso compartido de una cuenta. Esta nueva función implica que, una vez que el usuario ingresa a la plataforma de streaming, aparezca un aviso y se envíe un código al titular de la cuenta para verificar que sea quien pretende entrar. De esa forma, se pondría en jaque una práctica habitual entre grupos de familiares y amigos.



Con esta modificación, Netflix parece poner en marcha un plan para restringir el uso de cuentas compartidas entre usuarios no convivientes. Así, a pesar de contar con la contraseña, no podrían disfrutar del servicio digital aquellos que no lo hayan contratado o no vivan en la misma unidad familiar que el titular. Según trascendió en sitios especializados, podría tratarse de una de las “cientos de pruebas” que la plataforma realiza cada año.



Hasta el momento, las cuentas permiten un máximo de cinco usuarios que, sin embargo, pueden compartir los servicios sin que haya ninguna limitación de dispositivos en una misma sesión. “El uso compartido de contraseñas es algo con lo que tienes que aprender a vivir porque hay mucho intercambio de contraseñas legítimo, como compartir con tu pareja, con tus hijos...”, dijo Reed Hastings, director ejecutivo de la empresa, en 2016. “Así que no hay una línea clara y nosotros creo que lo estamos haciendo bien”.