Nuevos hallazgos sobre el café y la salud cardíaca

Es una de las bebidas más populares del mundo. Muchos son los que refieren no poder empezar su día sin su taza de café, e incluso varias personas aseguran tomar más de una a lo largo del día. Y si bien la evidencia científica está bastante dividida sobre los beneficios y perjuicios que su consumo podría ocasionar en la salud, un reciente estudio, publicado esta semana en el New England Journal of Medicine, vino a traer más información sobre el tema tanto para los amantes del café como para los médicos.

La nueva investigación halló que beber café con cafeína no afectó significativamente un tipo de “hipo” cardíaco que puede sentirse como un latido interrumpido. Pero sí señaló un ligero aumento en otro tipo de latidos cardíacos irregulares en personas que bebían más de una taza al día. Además, descubrió que las personas tienden a caminar más y dormir menos los días que beben café. El café contiene cafeína, un estimulante que se considera seguro para adultos sanos en aproximadamente 400 miligramos por día, o, aproximadamente, el equivalente a cuatro o cinco tazas preparadas en casa.

“Realizamos un ensayo prospectivo, aleatorizado y cruzado de casos para examinar los efectos del café con cafeína sobre la ectopia cardíaca y las arritmias, el recuento de pasos diarios, los minutos de sueño y los niveles de glucosa sérica”, explicaron los autores del estudio en la publicación. Para eso, los científicos equiparon a 100 voluntarios sanos con dispositivos que monitoreaban continuamente su función cardíaca, pasos diarios, patrones de sueño y azúcar en la sangre.