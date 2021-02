Orquesta Escuela de Berisso: 15 años de música desde los barrios

La Orquesta Escuela de Berisso es uno de los proyectos sociales, educativos y culturales más relevantes de la región. Se mantiene en constante progreso desde hace más de 15 años con la incorporación a la música clásica de chicos y chicas de los barrios de la vecina localidad.



Con una trayectoria que viene desde el año 2005, la conducción del proyecto destacó, en diálogo con diario Hoy, que el año pasado, aunque estuvo marcado por la pandemia y la cuarentena, sirvió para reinventarse y seguir aprendiendo.



“Es importante ofrecer a los chicos la posibilidad de mostrar sus trabajos y apareció la novedad de asociarnos a gente del ámbito audiovisual; se fueron conformando un montón de piezas que vinieron a sustituir los conciertos y nos entusiasmó mucho porque tuvo mucha repercusión”, especificaron.

El método de enseñanza de la Orquesta Escuela no está dirigido a chicos que ya tengan una preparación musical, sino que son niños y jóvenes que al llegar allí entran por primera vez en contacto con los instrumentos.



“Tratamos de estar muy cercanos a los chicos y ahí las preceptoras tuvieron un trabajo fundamental. Los llamaron, trataban de encontrar soluciones de todo tipo cuando no se podían conectar, insistiendo para que se sumen; fue un gran trabajo”, sostuvieron.



Para los chicos que conforman la orquesta la etapa de cuarentena les sirvió mucho para poder contar con más tiempo y así poder practicar con su instrumento, por lo que avanzaron a grandes pasos en el manejo de los mismos.



“Nuestra propuesta tiene que ver con el juego. Por eso tratamos de que no fueran solo encuentros individuales, sino que tuvieran reuniones semanales en los talleres para que no perdieran la conexión entre ellos. Fue un año de mucha creatividad”, aseguraron.



De cara al ciclo lectivo que comienza en breve, desde la escuela dicen estar preparados para lo que ocurra porque ya tienen 14 años de experiencia presencial y uno de proceso de enseñanza virtual.



“El año que pasó nos fue provechoso, encontramos otras herramientas que fueron muy creativas. Si podemos volver o hacer algo combinado, sería buenísimo, pero si no seguiremos explorando la virtualidad”, marcaron.



En tanto, los proyectos siguen y en la carpeta está la idea de hacer una presentación combinada “con un artista de renombre” pero que se mantiene en secreto hasta que se pueda asegurar su concreción.



“Lo mejor fue estar y permanecer con muchos chicos, barrios, capacidades en progreso. Esta propuesta es a largo plazo, incluso hay chicos que empezaron de niños y hoy viven y se sostienen gracias a lo que pudieron aprender con esta experiencia”, concluyeron.