Otra vez el fuego como protagonista

Las llamas otra vez y de nuevo el temor de la población por los incendios forestales. Cuando todavía continúa la angustia por lo que ocurre en Chubut y Río Negro, donde cientos de familias lo perdieron todo, ayer el humo sorprendió a los habitantes del Partido de La Costa.



Varias dotaciones del personal de bomberos de Pinamar, Villa Gesell y General Madariaga combatieron 5 grandes focos de incendios forestales que afectaron 15 hectáreas de la Reserva Natural de Cariló.



Más de medio centenar de brigadistas trabajaron sin descanso durante casi 10 horas para poder controlar el fuego. La tarea no fue nada sencilla debido a que, por las condiciones ­topográficas, las autobombas no podían acceder al terreno.



En la zona afectada las máquinas topadoras derribaron árboles para abrir camino y permitir el avance de los bomberos al interior del bosque. Un avión y un helicóptero hidrante aportaron apoyo aéreo en el operativo.



El intendente de Pinamar, Martín Yeza, explicó que el personal se dividió en grupos para atacar los 5 focos que se registraban.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe comunal expresó: “En este momento se desarrolla un incendio con 5 focos en Cariló. Hay 70 bomberos trabajando a pie, ya se estableció un cortafuegos y se está dando abastecimiento a todo el personal.

Trabajo conjunto con los bomberos de la región, Policía y Guardia Urbana municipal”.



Maximiliano Macaluse, secretario de la Fundación Cariló, manifestó que se trató de “un foco de incendio originado en la mal llamada Reserva de Cariló, destinada a emprendimientos futuros. No tomó las copas de los árboles, lo que lo hubiera tornado mucho más peligroso”.



Las primeras informaciones en torno al voraz incendio indicaron que se inició en la zona del barrio Constancia.



“Seguro fue intencionado”, especificó Lucas Ventoso, secretario de Seguridad de Pinamar, a radio Brisas.



Por su parte, Fundación Cariló llevó tranquilidad y recalcó que “por el momento, gracias a la pronta respuesta de nuestros bomberos y el excelente trabajo que están desarrollando, no debemos lamentar heridos ni fallecidos”.