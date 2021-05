Otra vez vuelven los reclamos por la falta de conectividad

Los nuevos anuncios del Presidente Alberto Fernández despertaron ­nuevos reclamos en algunos barrios de La Plata, en donde sospechan que los ­chicos de temprana edad cumplirán más de un mes desconectados de las escuelas por la falta de conectividad y reposición de los cables robados.



Frente al campo de deportes del colegio San Luis, en un complejo de viviendas y departamentos que está emplazado en dos manzanas entre la 31 y la 29 y la 521 y la 522, viven cerca de 1.500 personas. En ese lugar hace más de cinco meses no hay conectividad, ya que los cables de Telefónica pasan solo por la avenida 31 y no llegan al interior del barrio. Allí viven niños y adultos que están literalmente desconectados, como las docentes que tienen que brindar clases virtuales en La Plata, al menos hasta el 21 de mayo.



Jimena, una docente de una escuela estatal que vive sobre la calle 30 entre 521 y 552, le confirmó a este multimedio que todos los meses debe hacer una inversión de 1.300 pesos para poder trabajar garantizando la compra de “datos móviles” que le permitan mantenerse conectada con sus alumnos al momento de las clases a través de la aplicación Zoom.



“Acá en el barrio se robaron los postes y dijeron que llegan las líneas hasta la avenida. Dentro del barrio no pasan las empresas y la única firma que ofrece un servicio, que funciona mal porque se corta cuando hay viento o lluvia, es Telecentro”, explicó la docente.



“Lo que se viene en el mes de mayo nos genera una tremenda preocupación. Yo soy docente y trabajo en dos escuelitas. Imaginate la situación, todo lo manejo por Whatsapp, así que lo primero que hice fue llamar a una de las redes, que es Fibertel.

Vinieron, pero la línea llega hasta la avenida 31, una cuadra para atrás no, solamente internet inalámbrica, y no es bueno el servicio, porque por viento o lluvia se cae”, explicó.



Con este panorama, los chicos de esta zona de La Plata estarán más de un mes sin poder recibir contenido educativo, generando un retraso en su educación inicial, ya que a los 21 días de mayo que se anunciaron ayer se les debe sumar los 15 del mes de abril.