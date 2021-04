Crece el malestar por la deficiencia en los servicios de conectividad

Una silenciosa pero evidente pandemia comenzó a hacerse sentir en la ciudad. Como lo viene advirtiendo diario Hoy en ediciones pasadas, en La Plata crecen las denuncias de usuarios que sufren cortes en los servicios de internet y telefonía, por lo que se ven afectados en sus tareas laborales, comerciales e, incluso, escolares y universitarias.



El caso particular de las y los vecinos de la zona del club San Luis es un “trastorno”, según dijo a este multimedio Elsa, una residente de la zona. “Hace 15 días que no tenemos teléfono ni internet”, relató y agregó: “Llamamos, pero cuando se dan cuenta del número nos dicen que están arreglando el problema. Sin embargo, acá nunca vimos una cuadrilla ni un camión, nadie que venga a arreglarlo”.



La frentista de calle 522 entre 29 y 30 aseguró que, en los tres meses y medio que van de este 2021, el servicio se cortó unas cinco veces. “Este corte es el quinto en el año. En lo que va de abril ya son 15 días, el mes pasado fue una semana entera. La empresa dice que, aparentemente, se robaron los cables. A lo que no-sotros le respondemos que por favor, si es tan fácil de hacerlo, que los coloquen en otro lugar donde no puedan robárselos”, afirma.



Nicolás, otro vecino de la zona de 29 y 521, dijo a diario Hoy: “Me mudé hace poco y no pude poner internet. En el barrio, los vecinos dicen que hay gente que se roba la fibra óptica y además rompe todo”. “Por acá pasa Movistar y Telecentro, y se hacen reclamos pero no pasa nada. Cuando llaman les dicen que vienen la semana que viene, siempre es la semana que viene”, agregó.



“Se está haciendo muy difícil, porque tanto grandes como chicos necesitan internet. Hoy en día se trabaja con internet, se hace todo con internet”, concluyó Nicolás.



Por su parte, a pesar del deficiente servicio, Elsa aseveró que “por supuesto, cuando llegamos a fin de mes llega la factura religiosamente”. “Es un barrio de trabajadores y de chicos que van al colegio. Estamos en la desprotección total. Estamos desesperados y nadie nos da una solución”, añadió.



En tanto, la frentista reveló: “Mi vecino es profesor y se tuvo que alquilar una habitación en otro barrio para poder dar clases; los chicos que viven acá no pueden conectarse para asistir a clases. Yo soy jubilada y vivo sola, y uso el teléfono para comunicarme con mi familia que vive lejos. Y en el barrio hay muchas personas mayores que usamos el teléfono fijo para comunicarnos, porque nos cuesta con el celular. Y no tenemos teléfono ni internet hace 15 días, es un trastorno, es indignante”.



En plena segunda ola de Covid-19 en el país, este reclamo se suma a otros tantos en La Plata como los problemas recurrentes con la conectividad de Movistar en la zona de 71 y 11 y en el servicio de Cablevisión en las cercanías de Parque Saavedra. Asimismo, según relevó diario Hoy, en la cuadra de 32 y 137 desde hace más de 48 horas no hay servicio de internet.