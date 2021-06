Parque Pereyra Iraola: el drama de la caza furtiva afecta a la biodiversidad del lugar

na de las joyas naturales, turísticas y de biodiversidad que se pueden visitar en la ciudad es el Parque Pereyra Iraola, maravilla de la provincia de Buenos Aires que se divide entre los municipios de Berazategui, Ensenada, Florencio Varela y La Plata donde se vivieron horas de dramatismo absoluto tras descubrir la presencia de tres cazadores que hirieron animales e intentaron huir con los mismos del predio.



Según relató a diario Hoy y Red 92 la jefa de guarparques del lugar, Alba Alé, el episodio tuvo lugar en la tarde-noche del domingo, cuando los trabajadores del equipo hacían las típicas rondas de control y se encontraron con los malvivientes.



“Ya había anochecido, eran cerca de las 19.30 horas y dos guardaparques daban la última recorrida por el camino Centenario, cuando observaron una camioneta estacionada cerca del predio de la Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS) y allí ven a dos personas salir entre los alambres en la oscuridad, que cargaban a los animales”, comenzó.



La secuencia, que parece extraída de una película, continuó con la fuga de los implicados cuando advirtieron la presencia de los guardaparques, que habían descendido de la camioneta para observar lo que ocurría.



“Salieron para el lado de La Plata y al pasar el arco de piedra dieron la vuelta hacia el lado de Berazategui. Los guardaparques los siguieron, a la vez que nos llamaron a no-sotros para que los asistamos y pidieron que llamemos a la Policía”, marcó Alé.



Allí, el personal de seguridad que estaba cumpliendo funciones en el Arco se acercó y, finalmente, los cazadores fueron detenidos. Después llegó más personal de las fuerzas y desde ahí se los llevaron a la comisaría en Berazategui.



“Tenemos entendido que hay una causa penal a nivel provincial y otra en el fuero federal porque violaron la reglamentación de no circulación por el tema de la pandemia”, agregó la funcionaria.



El Parque, en peligro



Desde inicios de este año, las autoridades del Pereyra Iraola sufren otro problema, además de tener que lidiar con cazadores, y es que podría perder el estatus internacional que le dio la Unesco en 2007 cuando fue declarado “Reserva de Biósfera”.



“Hubo una caída estrepitosa de su estado. No es de ahora; a lo largo del tiempo desde las diferentes administraciones no nos convocaron a quienes tenemos conocimientos y podemos aportar a una planificación, y el resultado es este, porque no se hicieron las cosas bien y pone en peligro el estatus internacional”, especificó Alé a este multimedio.