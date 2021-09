Piden ayuda para una perrita viejita que fue atropellada

Un triste hecho se viralizó en las últimas horas y se trata de una perrita viejita que fue atropellada en 526 y 173. Una usuaria de Facebook destacó que la misma quedó muy golpeada por el choque y que debieron llevarla al veterinario de urgencia.

Pilar compartió en Facebook que la gente que la rescató no tiene dinero ni movilidad, por lo que no se pueden hacer cargo de los costos del veterinario. "Fue atropellada una perrita viejita y está muy dolorida. Fue entrada a una casa para resguardo, pero no tienen movilidad ni plata para llevarla al vete. Está en 526 y 173. 2214081252", destacó.

Posteriormente el animalito fue trasladado a la veterinaria La Granja, ubicada en 520 y 141. El mayor inconveniente es el monetario, ya que su curación costó bastante dinero. Ante esto y para ayudar a abonar la atención de la perrita, se puede transferir al siguiente CBU: 2590074520384266330131.