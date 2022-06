Piden calefacción y mayor comunicación en el Jardín 901

Con la llegada del invierno, esta semana se registraron las temperaturas más bajas desde que arrancó el 2022. De manera simultánea, además, se incrementaron los reclamos en las escuelas y jardines por el funcionamiento del sistema de calefacción, que en muchos casos había dejado de funcionar durante los dos años que no se dictaron clases por las restricciones que se habían fijado por la pandemia del coronavirus.

Desde la comunidad educativas del Jardín n° 901, en efecto, no fueron pocos los que pusieron el grito en el cielo por la situación que tuvieron que vivir muchos niños durante los últimos días del otoño y en el arranque del crudo inverno en la región.

Se trata de un establecimiento que funciona en 7 entre 62 y 63, en donde además los padres venían solicitando un mejor sistema de comunicación con las autoridades, ya que como ocurrió en otras escuelas o establecimientos, muchas veces se fueron enterando sobre la marcha la suspensión de las clases o el estado de las aulas.

En tal sentido, diario Hoy tomó contacto con Eliana, una de las madres que se expresó: “El jardín se encuentra en pésimas condiciones edilicias, los nenes no tienen calefacción hace ya más de un mes. El martes no tuvieron clases porque estaba todo el piso de abajo inundado. No nos avisan con tiempo”.

Teniendo en cuenta el horario de entrada al lugar (7.45) en muchos casos las familias deben salir antes de las siete de la mañana para llegar a tiempo en colectivo o caminando.

“Los papás salimos muy temprano porque los chicos entran 7.45, y las porteras entran a la 7 ellas ya saben desde esa hora saben en qué condiciones está el jardín y no avisan. La directora está en los grupos de los nenes de las salas y no avisa antes para que los papás no los llevemos al jardín”, continuó enojada la madre. “Cuando no hay clases manda a las secretarias, no sale para hablar con nosotros y buscar una solución todos juntos. Ya estamos cansados porque muchas veces hemos llevado los nenes con frío y nos dicen que no hay clases y nos tenemos que volver”, dijo.

Por todo esto, ayer junto a representantes de otros establecimientos educativos como los alumnos de la Escuela de Enseñanza Media n° 1 Manuel Belgrano, hubo una movilización hacia el Consejo Escolar para solicitar medidas efectivas en el corto plazo.