Piel sana en verano: tips para protegernos del sol

Muchas veces pasamos por alto lo importante que es el cuidado de la piel no solo cuando pisamos la playa, sino antes, durante y después de los meses de sol. Puede ser determinante para evitar los nocivos efectos de la exposición solar prolongada a la que nos sometemos.

Puede que estés disfrutando de tus ansiadas vacaciones y, a pesar de las restricciones, este año más que nunca buscamos disfrutar de una época alejada del estrés de los últimos meses.

Las ganas son tantas que muchas veces nos olvidamos del primer paso: preparar nuestra piel no basta con llevar protector solar, aunque su función sea vital para hacer frente a los efectos dañinos de los rayos UV. Lograr que la piel se mantenga protegida y saludable durante la temporada estival requiere de cuidados específicos, por lo que recomiendo seguir una serie de rutinas para no arrepentirnos dentro de algunos meses.

Exfoliación

Es un paso vital para lograr acelerar el proceso natural de la renovación de la piel. Además, lograremos eliminar las células muertas que se han ido acumulando en la epidermis, la capa más superficial. Esa piel adquiere un aspecto más radiante y fresco y una textura mucho más suave.

Gracias a la exfoliación de la piel, lograremos además que el bronceado sea duradero, uno de los grandes objetivos tras días de constante exposición al sol.

Hidratación

No solo en verano mantener la piel hidratada es clave desde el primero hasta el último día del año. Según los expertos, es recomendable utilizar cremas, geles e hidratante para el cuerpo y el rostro, pero además no nos olvidemos de beber agua de forma abundante a lo largo del día, así evitaremos la sequedad de la piel.

Protección

Parece obvio, pero en muchas ocasiones no le damos la importancia que de verdad merece a los daños que provoca en la piel, desde quemaduras a manchas o incluso melanomas, una exposición prolongada al sol sin la protección adecuada.

Recomendaciones

* Aplicar protección para cualquier salida durante el verano.

* Hacerlo de 20 a 30 minutos antes de la exposición.

* Evitar la franja horaria entre las 12 y las 16.

* Recurrir a accesorios como gafas de sol y ­sombreros.

* Optar por una exposición progresiva y gradual.

* Utilizar crema reparadora después de tomar sol.

MAQUILLAJE DE MODA

Tendencias para la temporada estival 2022

La mayoría de las rutinas de maquillaje han cambiado mucho durante el último año y marcan la tendencia para la próxima ­temporada.

Algunos de nosotros lo reducimos al mínimo necesario para lucir decentes en una llamada de Zoom, mientras que otros aprovecharon la oportunidad de volverse locos, ­experimentar y divertirse con una nueva situación.

MAQUILLAJE SIN MAQUILLAJE

Hay dos formas de seguir la tendencia del maquillaje sin maquillaje. Primero, puedo tomarlo con calma y omitir el maquillaje por completo, más allá, tal vez, de un toque de corrector que sea necesario.

RESPLANDOR HÚMEDO

Un toque de rubor siempre agrega un aire de inocencia al look, y es una buena manera de sentirse más fresco pero colorido. Encaja especialmente bien en las tendencias de belleza de primavera porque es rápido y fácil con un impacto sutil pero presente.

OJOS AHUMADOS

Cuando se trata de dramatismo e impacto, el delineado de lápiz y los trazos gruesos, sin tener que ser demasiado precisos, es un estilo de maquillaje de oficio para lograr enmarcar los ojos de manera ­espectacular.

OJOS DE COLORES

¡El momento de la experimentación es ahora! Hubo una gran cantidad de color en las tendencias de maquillaje de la primavera-verano, y ahora es el momento perfecto para probarlos. El azul se destacó como un color de sombra de ojos favorito.