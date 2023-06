Pintar con el estilo de la post guerra en Europa, la nueva apuesta de un artista platense

Una nueva exposición de obras de arte basada en la técnica de pintura que se usó en el sur de Italia a mediados del siglo XX convocó a varias personas de la región durante el fin de semana en el Centro Cultural Islas Malvinas.

En el mismo lugar, hubo exposiciones de fotografía en otro de los salones que tiene el Centro, que históricamente les rindió homenaje a los soldados que formaron parte de la guerra de 1982.

En esta ocasión, el pintor platense Fernando Pedemonte realizó su primera exposición como artista de la región, en la que sobresalieron los cuadros con muestras de rostros de personas o de algunos personajes como la interpretación del Chavo del 8 de Roberto Gómez Bolaños.

Pedemonte, quien además desempeña funciones en la delegación municipal de Olmos, comenzó su carrera artística con Raúl Pacha, pintor y escenógrafo, creador de la escuela de bellas Artes de Magdalena, quien falleció hace seis años.

La muestra de pinturas, además de ser la primera individual de Pedemonte, tuvo como finalidad homenajear al maestro del artista de Olmos, quien estuvo acompañado por familiares, amigos y amantes de la pintura y el arte de la región.

“Es una muestra que se remonta al arte pobre de Italia, pintando sobre materiales no convencionales. Es una muestra llamativa. No me gusta pintar solamente sobre telas y tratamos de innovar”, señaló el artista, quien también ponderó las cualidades del arte como elemento de dispersión para las personas que tienen una rutina muy cargada.

“En la década del 60 surgió en Italia esta modalidad de la pintura, en la cual, en Italia, después de la guerra, los artistas no tenían muchas posibilidades de pintar. Se usaban materiales más pobres, como cartones o chapas. Eso lo traje yo a estos tiempos. Este tipo de base o materiales te da una espontaneidad que el lienzo no te la da”, relató.

Pedemonte tiene un atelier y suele pintar de noche. Pero a la vez reconoció que, a partir de la recomendación de su maestro, suele comparar los cuadros terminados de día, y en especial en una jornada de sol, para definir mejor los colores con la luz natural.

“Yo recomiendo a los más chicos que se dediquen a la pintura. Hay que incentivar a los chicos a que se dediquen a esto si les gusta, porque es saludable. Yo tengo 52 años y, si bien no nací en Olmos, trabajo en la delegación municipal. Trato de pintar cuando puedo y cuando necesito un cable a tierra. En ese momento, me siento en el estudio que tengo con un poco de música y me dedico a los cuadros. Creo que son tres horas a la semana. Ojalá pudiera más. Esta es la primera muestra individual y espero que sean muchas más porque hay muchos amigos y gente que me quiere”, completó.