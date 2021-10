Platenses afectados por una falla de sistema que los podría dejar sin hogar

Un grupo de vecinos del barrio platense de San Carlos se vio afectado en el sueño de acceder a su casa propia por una falla en el sistema del Banco Hipotecario, fiduciario del plan Procrear, y no encuentran respuesta en ningún lado.

“Nos dieron un tiempo para presentar documentación que tuvimos que abonar. Esto solo lo aceptaban vía web y como había complicaciones dieron una extensión de 15 días. Lo cargué pero pasó el tiempo y veía que a los demás beneficiados les llegaba la confirmación y la invitación a firmar y a mí no”, relató a diario Hoy Natalia Cattaneo, una de las damnificadas.

Las afectadas son dos mujeres y un excombatiente de Malvinas, aunque ya se pusieron en contacto con personas de otros distritos y provincias que atraviesan problemas similares. A Natalia, en principio, le dijeron que estaba todo en orden y sus datos estaban en revisión, que tenía que esperar, pero luego todo se derrumbó.

“Un empleado me dijo que había un error en la web y que la documentación que a mí me figuraba como recibida no había llegado a la casa matriz. Tengo muchos números de reclamos, me dijeron que todo se iba a solucionar. Una semana después, otro empleado me dijo que figuraba dada de baja y ellos no pueden hacer nada”, expresó. “Nos comunicamos con muchos organismos y solo tenemos números de re­clamo, tenemos los comprobantes, pero nos están dejando afuera de la política pú­blica porque la web no funciona bien y desde el Banco no se hacen cargo de los errores de su plataforma, el problema urgente es que al darnos de baja nos quitan ese lote y lo vuelven a sortear”, lamentó la vecina.