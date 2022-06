Por una salamandra, una familia perdió todo en Punta Lara

Un incendio sucedió a la madrugada en 11 entre 22 y 22Bis, Punta Lara. Una casilla se vio totalmente destruida, mientras que sus ocupantes, una pareja y sus hijos de 5 y 8 años, salvaron sus vidas.

Esto le relataba a diario Hoy un vecino que estaba al tanto de los hechos: “Alrededor de la 1 de la madrugada la salamandra se recalentó, agarró la membrana del techo y se empezó a derretir. Eso provocó el incendio en la casilla”, dijo, y continuó: “El padre de la familia por suerte no se había dormido, reaccionó y sacó a la familia y lo más que pudo, como la garrafa para que no explotara. Y los vecinos se acercaron a tratar de apagar el fuego cuando escucharon los pedidos de ayuda, hasta que llegaron los bomberos y pudieron sofocarlo, pero ya no quedaba nada. Lo único que quedó en pie fue una habitación que era de material”.

El frentista también contó que ya le habían empezado a llegar materiales a la familia afectada, para volver a construir.

Lo que se necesita básicamente es todo lo que se usa en una casa, además de ropa de abrigo y calzado para niños de 5 y 8 años (una nena y un nene), y ropa para la pareja adulta. Quienes puedan colaborar deben comunicarse al 221 654-1034.